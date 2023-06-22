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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

الرئيس الفرنسي: يجب التصدي للفقر (شاهد)

الرئيس الفرنسي
الرئيس الفرنسي

قدم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التحية لـ جميع الدولة التي تشارك في قمة اليوم.

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العالم يواجه صعوبات كثيرة

وأضاف"ماكرون" خلال القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن العالم يواجه صعوبات كثيرة، بدأت بفيروس كورونا، وبعد ذلك الأزمة الروسيا الأوكرانية.

 أول شيء يجب أن نتصدى له هو الفقر

وأشار إلى أن أول شيء يجب أن نتصدى له هو الفقر، وأن حماية البيئة من الأشياء المهمة، وهناك مخاطر كثيرة، ولدينا عدة تحديات تتصاعد في مجال حماية البيئة.

وتابع الرئيس الفرنسي: "نهدف لخفض معدلات الفقر بالعالم بالتوازي مع  مكافحة تغيرات المناخ".

 

 

 

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