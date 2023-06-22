حالة الطقس ودرجات الحرارة حتى الثلاثاء المقبل.. تفاصيل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، موضحة أن الطقس السائد معتدل الحرارة في الصباح الباكر حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء وذلك حتى يوم الثلاثاء المقبل.

الشبورة المائية

وأضافت الهيئة، هناك شبورة مائية في السادسة صباحًا في الصباح الباكر على الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط الرياح

وذكرت، تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مناشدة المواطنين بضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس مما يُزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 21 والعظمى 32

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 21 والعظمى 28

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 20 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 34

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 20 والعظمى 26

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 26 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 26 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 28 والعظمى 38

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 27 والعظمى 39