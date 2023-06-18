الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة ستنخفض درجتين بدءا من غد حيث تصل العظمي 32 درجة مئوية على القاهرة الكبرى في فترات النهار، و40 درجة على محافظات الصعيد.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية إنجي انور والمذاع على فضائية etc مساء اليوم الأحد أن انخفاض درجات الحرارة يأتي بسبب كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، مع نشاط الرياح شمالية غير مثيرة للرمال والاتربة على معظم المحافظات في ساعات الليل تساهم في تلطيف الجو واحساس بالمزيد من انخفاض الحرارة.

زيادة فرص هطول الأمطار البسيطة على بعض السواحل الشمالية

واشارت إلى زيادة فرص هطول الأمطار البسيطة على بعض السواحل الشمالية مثل مطروح الاسكندرية، وشمال الوجه البحري، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهليه، دمياط في فترات متقطعة من اليوم.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس في فترات الظهيرة حيث تسجل أعلى ارتفاع لدرجات الحرارة في اليوم، لاسيما مع ارتفاع نسب الرطوبة في الجو مما يزيد في احساس بدرجات حرارة اعلى من المتوقع، مع تناول السوائل والمرطبات، وارتاء الملابس القطنية، وتغطية الرأس بشمسية .



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال فصل الصيف 2023 والذي يستمر لمدة 3 أشهر، موضحة، أن الأربعاء المقبل والموافق 21 يونيو أول أيام فصل الصيف حيث تصل الشمس إلى أقصى موضع لها شمالا في السماء، وتكون عمودية على مدار السرطان، ويعد بذلك يوم 21 يونيو هو الأطول نهارا والأقصر ليلا في هذا العام.

وحول حالة الطقس المتوقعة خلال فصل الصيف، أفادت الأرصاد الجوية في بيان، اليوم السبت، بأن الصيف هو أكثر فصول العام استقرارا في الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد معظم أيام فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وأيضًا ارتفاع في نسب الرطوبة، التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس خاصة في شهري يوليو وأغسطس.

وقالت الأرصاد الجوية: «أحيانا ما يتخلل فصل الصيف امتداد مرتفع العروض الوسطى، الذي يجلب كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى في درجات الحرارة في بعض الأحيان».

وقدمت الأرصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين لمواجهة الطقس الحار خلال فصل الصيف أهمها الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وارتداء غطاء للرأس أثناء الخروج ساعة الذروة في درجات الحرارة، والتواجد في أماكن جيدة التهوية.