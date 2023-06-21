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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

صاحبة الفستان الأزرق تحرر بلاغًا والمصور مهدد بالسجن 10 سنوات .. فيديو

فستان أزرق
فستان أزرق

علق أمير متولي، محامي ياسمين صاحبة واقعة الفستان الأزرق، على انتشار مقطع فيديو لموكلته وهي ترقص في حفل زفاف، قائلًا إن ياسمين خدعت، لكن مصر بها قانون رادع يدافع عن الحق أيا كان صوته أو شكله. 

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وأضاف متولي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، على قناة المحور، أنه وياسمين تقدما لبلاغ للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، وقوبلا بشكل رائع، وقدمنا عريضة الاتهام، وأرفقنا مستندات وأشرنا إلى وجود فلاشة.

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 وتابع: "كل موقع نقل وشير ووضع التاتش المسيء بتاعه وضعنا اسمه في الاتهام"، وهنا تدخلت الإعلامية بسمة وهبة، وصفقت له على الهواء.

 وأكد: "هذا المقطع له مصدر رئيسي، وهو قاعة الأفراح والكاميرا الرئيسية التي صورت الفرح، نسخة الفرح نسخة خاصة بالعريس والعروسة، وهناك بعض الأشخاص صوروا وأذاعوا الفيديو من هواتفهم، ويسهل حصرهم، والفيديو الرئيسي مصدره من الكاميرا المكلفة بتصوير الفرح من القاعة".

10 سنوات سجن

من جهتها أكدت الإعلامية بسمة وهبة أن: "صاحبة الفستان الأزرق كانت ترقص لأنها تشعر بمشاعر الفرحة لصديقتها، لكن المدان هو من التقط مقطع الفيديو ونشره على السوشيال ميديا، يجب أن يحاكم بالقانون، وقد يسجن لمدة 10 سنوات إن لم يحصل على إذنها".

 وتابعت الإعلامية بسمة وهبة: "اوعي تستخبي يا ياسمين أو السوشيال ميديا تقضي عليكِ، خليكِ قوية، لكن بعد كده مش تآمني لحد تاني وإنك تبقي على سجيتك في مكان عام لأن هناك لصوص السوشيال ميديا الذين لا قلب أو ملة أو دين أو أخلاق لهم، ويجب أن تحصل علي حقك وتحركي بلاغا ضد كل من أخطأوا في حقك حتى تعلميهم الأدب".

 

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