توفير فرص عمل للشباب طوق النجاة من الهجرة غير الشرعية

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، على دور وزارة الهجرة في خلق بدائل آمنة للهجرة غير الشرعية، قائلة: "نمنح الفرص والأمل للشباب من تدريب وتأهيل من أجل التوظيف ليكون لديهم البديل عن إلقاء أنفسهم في البحار".

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وأوضحت وزيرة الهجرة، أن توفير فرص العمل للشباب هو السبيل الحقيقي للنجاة والقادر على انتشال الشباب من تلك الأفكار المغلوطة حول الهجرة غير الشرعية وفتح أفاق جديدة ورحبة نحو بناء مستقبل أفضل لهم داخل بلادهم، بالإضافة لنشر الوعي المجتمعي بهذه الظاهرة الخطيرة، وما تمثله من أضرار بالشباب وأسرهم والمجتمع ككل.



وأعلنت السفيرة سها جندي، مؤحرًا عن خالص تعازيها لأسر الضحايا الذين لقوا حتفهم في غرق قارب للهجرة غير الشرعية، في حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية يوم الأربعاء الماضي، والذي أبحر من السواحل الليبية، وكان به المئات من جنسيات مختلفة، ومن بينهم مصريون، مشيدة بجهود السفير عمر عامر، سفير مصر لدى أثينا، في متابعة الموقف.



وشاركت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رفقة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في وضع حجر أساس المنطقة اللوجيستية بمحافظة كفر الشيخ.

ويعد مشروع المنطقة اللوجيستية بكفر الشيخ هو المشروع الثاني للمستثمر المصري في الولايات المتحدة أشرف دوس الذي سبق وأسس اول منطقة لوجيستية في الدلتا بمحافظة الغربية، بما يؤكد نجاح تلك التجربة والعمل على التوسع فيها في مختلف المحافظات، كما أنها نموذج يحتذى به لاستثمار المصريين بالخارج في وطنهم، وتعكس دعم الدولة المصرية بمختلف اجهزتها للاستثمار والمستثمرين بشكل عام وكذلك مستثمرينا ورجال الاعمال المصريين بالخارج.



وصلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمقر ديوان عام محافظة كفر الشيخ، وكان في استقبالها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك في إطار مشاركة سيادتها في مراسم وفعالية وضع حجر الأساس للمنطقة اللوجيستية الجديدة، التي ينشئها رجل الأعمال المصري بالولايات المتحدة الأمريكية، "أشرف دوس، "أحد أعضاء المجلس التأسيسي لشركة المصريين بالخارج للاستثمار، والتي أعلنت وزارة الهجرة عن تأسيسها لتصبح بوتقة لكل الراغبين من المصريين بالخارج للاستثمار في مصر.