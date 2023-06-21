ألزمت محكمة الأسرة المختصة ، زوج الفنانة نسرين طافش بدفع مبلغ وقدرة 200 ألف جنيه نفقة لطليقته شيرين، كما طالبت المحكمة بالتحريات عن مسكن ودخل زوج نسرين طافش.

إلزام زوج نسرين طافش بدفع 200 ألف جنيه نفقة لطليقته

وكانت البداية دعوي مقدمة من سيدة تدعى شيرين. ن أقامت دعوى نفقة ضد طليقها شريف محمد زوج الفنانة نسرين طافش؛ للمطالبة بحقوقها منه، وذكرت أنها قررت مقاضاته لعدم دفع التزاماته المالية.

والجدير بالذكر، أنه كان يوجد خلافات أسرية بين زوج الفنانة نسرين طافش والسيدة شيرين. ن؛ حيث كان زوج الفنانة نسرين طافش متزوجا منها، لكن حدث خلافات بينهما على إثرها تعدي عليها فطلبت منه الطلاق كما زعمت.

تفاصيل الحجز على فيلا محمد رمضان بسبب رسوم قضائية

في وقت مسبق ، أمرت محكمة الأمور المستعجلة والتنفيذ بمحكمة الجيزة، برئاسة المستشار أحمد معاذ سيف النصر، بالحجز على فيلا الفنان محمد رمضان، بكمبوند بمدينة ٦ أكتوبر، لعدم سداده الرسوم القضائية الصادرة ضده والمقدرة بنحو 9 ملايين جنيه، إذ تم الحجز على 27 جهاز تكييف بالفيلا قوة 2.25 حصان، وطلب الفنان من محاميه تقديم تظلم على القرار.

سبب الحجز على فيلامحمد رمضان بـ6 أكتوبر

ويأتي ذلك، بعدما امتنع محمد رمضان عن عرض التكييفات للبيع لسداد أموال الدولة، وأغلق أبواب الفيلا، فأصدر القاضي قرارًا بالكسر وجارِ دراسته أمنيَا، كما تقدم محضر التنفيذ ببلاغ إلى نيابة أكتوبر لتحريك الدعوى الجنائية ضده بتهمة التبديد.

ويذكر أن الفنان محمد رمضان تعاقد مع قناة فضائية بعقد بقيمة 100 مليون جنيه لتمثيل المسلسلات خلال 5 سنوات، ونص العقد على عدم قيامه بالتمثيل في أي قنوات أخرى، إلا أنه عقب ذلك قام بالاخلال ببنود العقد، فأقامت القناة دعوى ضده، وقدرت الرسوم القضائية ضد الفنان بمبلغ 9 ملايين جنيه

أول رد من محمد رمضان علي قرار الحجز بفيلامحمد رمضان بـ6 أكتوبر

وكأول رد من الفنان محمد رمضان ؛ كلّف الفنان محمد رمضان، محاميه الخاص به بالتقدم بتظلم على قرار الحجز على فيلته الخاصة به في أحد كمبوندات أكتوبر.