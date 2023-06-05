مسار جديد في قضية حسن شاكوش وزوجته

أمرت جهات التحقيق، بحفظ جميع الاتهامات الجنائية في خلاف ريم طارق مع زوجها مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، وتحويلها لمحكمة الأسرة.

تفاصيل أزمة حسن شاكوش وزوجته

وكانت جهات التحقيق بأكتوبر، قد أخلت زوجة حسن شاكوش، مؤدي المهرجانات في البلاغ المقدم من الأخير، بنشرها أخبارًا كاذبة حول سرقته لمشغولاتها الذهبية، وقائمة المنقولات والتزوير في محررات رسمية.

وكان قد قدم محامي ريم طارق، ما يفيد بأن موكلته أبلغت زوجها بأنها ليست "بكرًا رشيدًا"، وسبق الزواج لها، مطالبًا باستدعاء المأذون الذي عقد القران، متهمًا الزوج بالتزوير في أوراق رسمية.

وقالت ريم طارق، إن المشغولات الذهبية "الشبكة"، وقائمة المنقولات ليسوا في حيازتها، مشيرةً إلى خروجها من منزل الزوجية بملابس البيت بعد نشوب خلافات بينها وبين شاكوش.

تأجيل وقف برنامج “بوكس تو بوكس”

في قضية أخرى، أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، نظر الدعوى المقامة من مرتضى منصور بصفته رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والتى يطالب فيها بوقف برنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد شبانة على قناة "etc" على حسب وصف الدعوى أنه يثير الفتن الرياضية لجلسة ٢٢ أكتوبر المقبل.

وكانت القناة أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن البرنامج سيكشف الحقائق بمختلف القضايا والأحداث على الساحة الرياضية بلا حسابات وبكل موضوعية وحيادية، رافعًا شعار"زيرو مجاملة"، وحق المشاهد في متابعة الصورة كاملة من كل جوانبها، وسيكشف الكثير من الأسرار التي تدور حول أوضاع الرياضة في مصر، وكذلك الرياضة على المستوى الدولي.

اللجان النوعية في حلوان

وأجلت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، إعادة محاكمة 5 متهمين فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة؛ لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم، بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر، في القضية المعروفة باللجان النوعية في حلوان لجلسة 5 أغسطس المقبل.

والنيابة العامة قد وجهت اتهامات عدة لــ22 متهمًا، فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، والتى جاءت أحداثها على إثر فض اعتصامي رابعة والنهضة، بأنهم قتلوا مواطنًا وخطفوا واحتجزوا آخر لتعذيبه، اعتقادًا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة.