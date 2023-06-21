تفاصيل الحجز على فيلا محمد رمضان بسبب رسوم قضائية| والفنان يعلق على القرار

أمرت محكمة الأمور المستعجلة والتنفيذ بمحكمة الجيزة، برئاسة المستشار أحمد معاذ سيف النصر، بالحجز على فيلا الفنان محمد رمضان، بكمبوند بمدينة ٦ أكتوبر، لعدم سداده الرسوم القضائية الصادرة ضده والمقدرة بنحو 9 ملايين جنيه، إذ تم الحجز على 27 جهاز تكييف بالفيلا قوة 2.25 حصان، وطلب الفنان من محاميه تقديم تظلم على القرار.

سبب الحجز على فيلامحمد رمضان بـ6 أكتوبر

يأتي ذلك، بعدما امتنع محمد رمضان عن عرض التكييفات للبيع لسداد أموال الدولة، وأغلق أبواب الفيلا، فأصدر القاضي قرارًا بالكسر وجارِ دراسته أمنيَا، كما تقدم محضر التنفيذ ببلاغ إلى نيابة أكتوبر لتحريك الدعوى الجنائية ضده بتهمة التبديد.

يذكر أن الفنان محمد رمضان تعاقد مع قناة فضائية بعقد بقيمة 100 مليون جنيه لتمثيل المسلسلات خلال 5 سنوات، ونص العقد على عدم قيامه بالتمثيل في أي قنوات أخرى، إلا أنه عقب ذلك قام بالاخلال ببنود العقد، فأقامت القناة دعوى ضده، وقدرت الرسوم القضائية ضد الفنان بمبلغ 9 ملايين جنيه

أول رد من محمد رمضان علي قرار الحجز بفيلامحمد رمضان بـ6 أكتوبر

كلّف الفنان محمد رمضان، محاميه الخاص به بالتقدم بتظلم على قرار الحجز على فيلته الخاصة به في أحد كمبوندات أكتوبر.

بلاغ بنشوب حريق

في سياق آخر سيطرت الحماية المدنية علي حريق هائل بعقار مكون من 12 طابق يحتوى علي مصلحة الضرائب بشارع وادى النيل بمنطقة المهندسين ، بدائرة قسم شرطة المهندسين , وتولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الحريق

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفاده نشوب حريق هائل بعقار فى شارع وادى النيل بمنطقة المهندسين ، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب 4 سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف ، وتم فرض كرزون أمنى بمحيط العقار لتأمين الماره والمواطنين ، ويكافح رجال الإطفاء لإخماد الحريق ، فيما يقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف علي ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه ، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .

مصرع شخص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلي الطريق الصحراوى فى اطفيح

كما لقى شخص مصرعه إثر انقلاب سيارة ملاكى أعلي الطريق الصحراوى بدائرة قسم شرطة اطفيح بالجيزة ، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وكانت غرفة عمليات المرور ، تلقت بلاغا من شرطة النجدة ، يفيد ورود بلاغا من مرفق الإسعاف ، بوقوع حادث مرورى أعلي الطريق الصحراوى بأطفيح ، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث ، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى ، مما أسفر عن مصرع شخص ، وتم نقل الجثة إلي مستشفى اطفيح

وقام رجال المرور بتسيير الحركة المرورية علي الطريق ، ووضع السيارة المتهشمة بجانب الطريق لعودة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته ، واخطرت النيابة العامه لتباشر التحقيقات .