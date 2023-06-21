"عركة حريم" تنتهى بوفاة 41 سيدة فى السجن (فيديو)

لفظت 41 سيدة أنفاسهن الأخيرة، الأخيرة في مشاجرة دموية، بين عصابات متناحرة في سجن للنساء.

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وأعنت الشرطة أن الاشتباك بين عصابات متناحرة في سجن للنساء، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 41 امرأة على الأقل وجرح أخريات.

جريمة وحشية

وكتبت رئيسة دولة هندوراس ‏ سيومارا كاسترو، عبر تويتر عن "صدمتها" للجريمة "الوحشية" وقررت وزير الأمن من منصبه.

مصرع 41 سيدة داخل سجن نسائي

وأوضحت شرطة هندوراس أن 41 امرأة على الأقل قُتلت الثلاثاء في اشتباك بين عصابات متناحرة في سجن للنساء نجم عنه حريق اجتاح قسما من المنشأة.

وقال المتحدث باسم الشرطة أدغاردو باراهون، إن الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 41 امرأة في سجن النساء الواقع على بعد 25 كيلومترا شمال العاصمة تيغوسيغالبا، إلا أنه لم يتضح ما إذا كانت القتيلات كلهن من السجينات.

ولفت إلى أن خمس نساء أخريات أصبن وتم نقلهن إلى المستشفى.

مصرع 41 سيدة داخل سجن نسائي

وأقالت رئيسة هندوراس سيومارا كاسترو رئيسة البلاد ليلا وزير الأمن من منصبه.

وذكرت في ببيان رسمي أنها قررت "تعيين الجنرال غوستافو سانشيس وزيرا للأمن" خلفا لرامون سابيون.



التحقيق في الحادث

وأوضح المتحدث باسم مكتب النائب العام يوري مورا أن غالبية الضحايا لفظن أنفاسهن الأخيرة في الحريق، مضيفًا أن أن بعض الجثث تحمل آثار إطلاق نار، وفتح تحقيق لتبيان أي عصابة بادرت بالهجوم.

وأشارت رئيسة جمعية أسر السجينات ديلما أوردونيس إلى أن مجموعة من النساء دخلت زنزانة عصابة منافسة وأضرمت فيها النار، مؤكدة أن هذا القسم من المبنى حيث وقعت الوفيات "دمر بالكامل"، مشيرة إلى أن عدد السجينات في المبنى يبلغ 900.

تجمعات أمام السجن



وحضر عدد كبير من أقارب السجينات قرب السجن في محاولة للحصول على مزيد من المعلومات.

وتعهدت نائبة وزير الأمن خوليسا فيانويفا برد قاس على العنف منددة بـ"أعمال تخريب"، وأعلنت عبر تويتر عن "حالة طوارئ" ونشر عدد كبير من "عناصر الإطفاء والشرطة والجيش".