تلميذات فلسطينيات يشيعن زميلتهن.. قضت برصاص الاحتلال (شاهد)

شاركت فتيات فلسطينيات في تشييع جثمان زميلتهن سديل غسان نغنغية (14 عامًا) التي قضت فجر يوم الأربعاء، متأثرة بجروح خطيرة بالرأس أصيبت بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيّم جنين للاجئين في شمال الضفة الغربية الإثنين الماضي.

وتصاعدت حدة العنف في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني منذ العام الماضي، لا سيما بعد تنصيب الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتانياهو في ديسمبر.

واستخدم جيش الاحتلال، في سابقة منذ عقود، مروحية عسكرية إسرائيلية لقصف مواقع فلسطينية في جنين، خلال تنفيذه عملية عسكرية كبيرة في المخيم.

سابقة تاريخية:

وهذه المرة الأولى التي يستخدم فيها الاحتلال المروحيات لقصف مواقع في جنين منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية (2000-2005).

واستمرت العملية لأكثر من عشر ساعات، قبل أن يعلن جيش الاحتلال انسحابه.

وأسفر الاقتحام عن مقتل 7 فلسطينيين وإصابة سبعة عناصر من قوات الاحتلال بجروح.

وقُتل منذ بداية يناير، ما لا يقل عن 164 فلسطينيًا، وعشرون إسرائيليًا في مواجهات وعمليات عسكرية وهجمات، حسب حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى مصادر رسمية للاحتلال وللسلطات الفلسطينية، جاء ذلك في فيديو نشرته قناة يورونيوز مساء اليوم الأربعاء.

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