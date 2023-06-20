جنود الاحتلال الإسرائيلي يوجهون الشتائم لجيشهم ويدعمون فلسطين.. انقلب السحر على الساحر
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع لجنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي وهم يوجهون الشتائم والسباب لجيشهم، ويعلنون دعمهم لفلسطين، خاصة بعد اقتحام جيش الاحتلال لمدينة جنين.
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واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين الفلسطينية؛ ما أدى غلى استشهاد وإصابة عدد من الأبرياء الفلسطينيين.
وسادت حالة من الغضب الشديد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بسبب انتشار الفيديو على نطاق واسع، ويظهر الفيديو الجنود وهم يقولون" الله مع جنين، الله مع فلسطين، ’كسـخت’ إسرائيل" وتابعوا "والله هذا الفيديو غير يوصلنا عند الله".
جنود الاحتلال الإسرائيلي يوجهون الشتائم لجيشهم
وبحسب صحيفة “معاريف" العبرية، فقد نشر الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل بطريقة كبيرة.
قادة الجيش الإسرائيلي يتوعدون جنودهم
من جانبه عقب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي على الفيديو قائلا إن "تصرفات الجنود تتنافى مع قيم الجيش الاسرائيلي وسيتم التعامل معهم بشكل تأديبي".
وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فقد نشر الفيديو بعد يوم من العدوان الدامي الذي شنة جيش الاحتلال الاسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها.