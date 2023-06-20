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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

جنود الاحتلال الإسرائيلي يوجهون الشتائم لجيشهم ويدعمون فلسطين.. انقلب السحر على الساحر

جنود الاحتلال الإسرائيلي
جنود الاحتلال الإسرائيلي يوجهون الشتائم لجيشهم

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع لجنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي وهم يوجهون الشتائم والسباب لجيشهم، ويعلنون دعمهم لفلسطين، خاصة بعد اقتحام جيش الاحتلال لمدينة جنين.

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واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين الفلسطينية؛ ما أدى غلى استشهاد وإصابة عدد من الأبرياء الفلسطينيين.

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وسادت حالة من الغضب الشديد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بسبب انتشار الفيديو على نطاق واسع، ويظهر الفيديو الجنود وهم يقولون" الله مع جنين، الله مع فلسطين، ’كسـخت’ إسرائيل" وتابعوا "والله هذا الفيديو غير يوصلنا عند الله".

جنود الاحتلال الإسرائيلي يوجهون الشتائم لجيشهم

وبحسب صحيفة “معاريف" العبرية، فقد نشر الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل بطريقة كبيرة.

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من جانبه عقب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي على الفيديو قائلا إن "تصرفات الجنود تتنافى مع قيم الجيش الاسرائيلي وسيتم التعامل معهم بشكل تأديبي".

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فقد نشر الفيديو بعد يوم من العدوان الدامي الذي شنة جيش الاحتلال الاسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها.

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