تنظيم ملتقى توظيف للشباب في أسوان (صور)

شاركت مديرية العمل بمحافظة أسوان فى افتتاح ملتقى توظيف للشباب من أبناء المحافظة، في إطار اهتمام القيادة السياسية بتوفير فرص عمل لائقة للشباب ونشر ثقافة سوق العمل الحر، وشراكة القطاع الخاص فى المشروعات القومية، و توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بأهمية قيام المديريات بدورها نحو التنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب.

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فعاليات ملتقى توظيف الشباب

وأوضح فوزي صابر مدير مديرية العمل بأسوان، أنه أفتتح اليوم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات ملتقى توظيف الشباب بقاعة " شهر زاد" بنادى أسوان الرياضى ، وذلك بحضور اللواء محمد ممدوح مساعد مدير أمن أسوان ، وعادل النور مدير نادى أسوان الرياضى ، ويستهدف الملتقى توفير فرص عمل للشباب من الجنسين من أبناء محافظة أسوان بكبرى الشركات داخل وخارج المحافظة لتصل لأكثر من 450 فرصة عمل في 13 شركة .

وأشاد محافظ أسوان بدور وزارة العمل بقيادة الوزير حسن شحاتة من أجل مواجهة تحديات البطالة بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال تنظيم ملتقيات التوظيف بمختلف المجالات بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتاً إلى أن ذلك يتواكب مع الجهود المبذولة من المحافظة لإتاحة فرص العمل فى المشروعات الجارية ضمن المبادرات الرئاسية "حياة كريمة ، وتحيا مصر، ومنظومة التأمين الصحى الشامل"، بالإضافة إلى المشروعات الجارية فى قطاعات الإحلال والتجديد للبنية التحتية والتطوير والتجميل والمحاور والكبارى وإزدواج الطرق وغيرها.

العمل تنظم ملتقى توظيف للشباب في أسوان

محافظ أسوان يفتتح ملتقى توظيف للشباب

توفير فرص عمل فى العديد من الأنشطة السياحية

وأوضح فوزى صابرمدير المديرية بأن ملتقى التوظيف الذى تم تنظيمه اليوم سيوفر فرص عمل فى العديد من الأنشطة السياحية، والتأمينات التمويلية، والتعليمية، والإتصالات، والأدوية، والزراعة ، والمقاولات لجميع المؤهلات العليا، والمتوسطة، والفنيين، والعمال، والسائقين، مشيراً إلى أن ملتقى التوظيف مستمر على مدار اليوم بهدف خلق فرص عمل للشباب من الجنسين ، فى إطار الجهود المبذولة لتغير ثقافتهم للإتجاه نحو العمل الحر، بعيداً عن الإرتكان إلى العمل الحكومى.

وأضاف أن مديرية العمل بأسوان تسعي دوما لتقديم كل الدعم للشباب الأسواني سواء بتوفير فرص العمل و تنمية مهاراتهم الذاتية والمهنية التي تؤهلهم للدخول في سوق العمل سواء بشكل مباشر أو من خلال خلق فرص عمل.

ملتقى توظيف للشباب في أسوان

ملتقى توظيف للشباب في أسوان

ملتقى توظيف للشباب في أسوان

العمل تنظم ملتقى توظيف للشباب في أسوان

ملتقى توظيف للشباب في أسوان