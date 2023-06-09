افتتاح أول ملتقى توظيف لخريجى مبادرة بُناة مصر الرقمية

بمشاركة أكثر من 40 شركة محلية وعالمية وبنوك تطرح 450 فرصة عمل

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أول ملتقى توظيف تنظمه مبادرة بُناة مصر الرقمية لطلبة وخريجى المبادرة التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمنح الماجستير المهنى فى إحدى التخصصات التكنولوجية عالية القيمة؛ حيث تنطلق فعاليات الملتقى تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدار يومين بمبنى التعليم المدنى بمركز شباب الجزيرة التابع لوزارة الشباب والرياضة؛ وذلك بمشاركة أكثر من 40 شركة محلية وعالمية فى عدد من القطاعات ومنها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك بإجمالى فرص عمل تصل إلى قرابة 450 فرصة عمل.

وتتضمن فعاليات ملتقى التوظيف ((DEBI Job Fair 2023 عقد جلسات حوارية لمناقشة أحدث المستجدات المرتبطة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومستقبل سوق العمل فى ظل التحول الرقمى.

هذا وقد أوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مبادرة بُناة مصر الرقمية تعد أحد أبرز المبادرات التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتدريب أوائل الخريجين ومنحهم درجة الماجستير المهنى من جامعات عالمية رفيعة المستوى وذلك إلى جانب الحصول على تدريب عملى من كبرى الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مقترن بتدريب على المهارات الشخصية واللغوية بهدف تخريج شباب يمتلك مصفوفة من المهارات التى تؤهله للمنافسة بفاعلية فى سوق العمل المحلى والدولى.

وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى أن الملتقى يضم أكثر من 40 شركة من كبرى الشركات العاملة فى مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنوك لتوفير قرابة 450 فرص عمل مميزة للشباب؛ موضحا أن الملتقى يأتى فى إطار الحرص على إقامة محافل توظيف لكى يقترن التدريب بتوفير فرص عمل لخريجى مبادرة بناة مصر الرقمية .

وأكد الدكتور/ عمرو طلعت على استمرار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطلاق المزيد من المبادرات لبناء القدرات الرقمية للشباب بمختلف تخصصاتهم وخلفياتهم الأكاديمية وخلق المزيد من فرص العمل لهم؛ لافتا إلى التعاون مع وزارة الشباب والرياضة لاستضافة أنشطة مبادرة بُناة مصر الرقمية فى مركز شباب الجزيرة.

ومن جانبه؛ ثمن الدكتور/ أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على المبادرات التنموية البناءة التى تخدم المجتمع ومنها مبادرة "بُناة مصر الرقمية" ، وما تنظمه من ملتقى توظيف يتيح فرص عمل متنوعة للشباب والخريجين فى شتى القطاعات بمشاركة ٤٠ شركة محلية وعالمية تقدم نحو ٤٥٠ فرصة عمل.

وأكد السيد وزير الشباب والرياضة على الحرص على تنمية قدرات الشباب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، وإقامة ملتقيات التوظيف لمؤسسات القطاع الخاص فى المنشآت الشبابية والرياضية فى مختلف المحافظات، وذلك بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية.

وتابع الوزير :" يتم التأكيد من مصداقية فرص العمل المتاحة بملتقيات التوظيف، وحصر أعداد الشباب الذين التحقوا بفرص العمل المعلنة بالملتقى تأكيدًا على جدية الشركات والمؤسسات المشاركة، واستمرار التعاون فيما هو قادم من ملتقيات توظيف"، داعيا الشباب للإقبال على ملتقى توظيف مبادرة "بُناة مصر الرقمية" والالتحاق بفرص العمل وفق تخصصاتهم العلمية، مشيرا إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة من أجل العمل على تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى شأن تمكين الشباب فى مختلف المجالات وفى مقدمتها العمل على توفير فرص العمل للشباب وصقل قدراتهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل



وأشارت الدكتورة/ هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية إلى أن مبادرة بُناة مصر الرقمية تستهدف اعداد شباب مؤهل ومجهز لدعم التحول الرقمى فى مصر؛ موضحة أن الملتقى يشارك به أكثر من 400 طالب وخريج بمبادرة بُناة مصر الرقمية من المسارات التكنولوجية المختلفة للتقدم للحصول على فرص العمل المقدمة من جهات وشركات عالمية ومحلية وبنوك وشركات متعددة التخصصات كما سيتضمن فعاليات يتشارك خلالها ممثلى الشركات الدولية والمحلية خبراتهم المختلفة؛ منوهة إلى أنه تم تخريج دفعة 2021وسيتم تخريج دفعة 2022 خلال الايام المقبلة.

ويشارك فى الملتقى عدد من الجهات والشركات منها "أى فايننس"، واريكسون، ومايكروسوفت، وفودافون، واتصالات، و"سيسكو"، و"راية"، و"برايتسكايز، و"أى بى ام" ، و"فى ام وير"، و"دليتا سيستمز"، و"ديجيتال هاب"، و "واكب"، و "أى بى ماجيكس"، بالإضافة إلى البنك العربى الافريقى الدولي، وبنك CIB، ومركز الابتكار التطبيقي، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

يذكر أن مبادرة بُناة مصر الرقمية هى منحة مجانية أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف منح درجة الماجستير المهنى فى إحدى التخصصات التالية: علوم البيانات والذكاء الاصطناعى، والأمن السيبرانى، وعلوم الروبوتات والأتمتة، والفنون الرقمية، والتكنولوجيا المالية. وذلك بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية، كما يتم التعاون مع الشركات المحلية والعالمية العاملة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإكساب طلاب المبادرة الخبرة العملية، كذلك التعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات لتنمية المهارات القيادية والشخصية، وتطوير المهارات اللغوية لطلاب المبادرة.