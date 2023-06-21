السجن المؤبد لتاجر طيور أنهى حياة صديقه بعد سرقته (تفاصيل)

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عادل علي سليم، بالسجن المؤبد لتاجر طيور، لإدانته بقتل زميله وسرقته بمنطقة البدرشين.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 19097 لسنة 2021 جنايات البدرشين، أن المتهم "سعودي. خ"، تاجر طيور، في يوم 14 يوليو من عام 2021، بدائرة مركز شرطة البدرشين، قتل عمدًا "رضا. س"، مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه.

وتابعت التحقيقات أن المتهم أعد لذلك السلاح الناري والذخيرة محل الاتهامين الآتيين، ثم ترصد له بالمكان والزمان اللذان تيقنا سلفًا مروره بهما، وما أن ظفر به:أطلق صوب رأسه عيارًا ناريًا اخترقه خارجًا من الناحية الأخرى، محدثًا إصابته والتي أودت بحياته.

ووفقًأ للتحقيقات، سرق المتهم المجني عليه سالف الذكر، بأن استوقفه حال سيره بالطريق العام ليلًا، طالبًا منه اقتياده لمبتغاه، وما أن ظفر به، قتله مستخدمًا سلاحًا ناريًا على النحو المبين بالاتهام السابق، وتمكن بتلك الوسيلة من شل مقاومته وسرقة المبلغ المالي حوزته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أشارت التحقيقات إلى أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن فرد روسي، وذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق، دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.