اليوم أطول نهار في العام وبداية فصل الصيف

يبدأ فصل الصيف فلكيًا فى مصر، اليوم الأربعاء، والذى يوافق 21 يونيو ويستمر 93 يوما و16 ساعة، وسيكون اليوم أطول نهار فى العام، والمقدر بـ14 ساعة و4 دقائق، وكان قد بدأ فصل الربيع يوم الإثنين 20 مارس واستمر 92 يوما و17 ساعة و13 دقيقة.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكلية والجيوفيزيقية، أن اليوم الأربعاء يوم الانقلاب الصيفي، ويعتبر هو ذروة فصل الصيف فلكيا في مصر ونصف الكرة الشمالي، ويبلغ النهار ذروته فيكون أطول نهار في السنة (14 ساعة تقريبا)، كما يبلغ ارتفاع الشمس ذروته فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال، ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أقصر ما يمكن.

ليس المقصود بذروة فصل الصيف أنه أحر يوم في السنة، ولا يوجد أي ارتباط فلكي بين حدوث الانقلابين الشمسيين الصيفي والشتوي، ودرجة حرارة الطقس، وأن فصلي الصيف والشتاء لا يتعاقبان بسبب قرب أو بُعد كوكب الأرض عن الشمس، وإنما نتيجة انحراف محور دوران الأرض حول نفسها بمقدار 23 درجة ونصف.

وتعد سخونة الجو وبرودته، تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي، وكلها أمور تدخل في نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أما فلكيا فالأمر يتعلق فقط بحركة الأرض في مدارها حول الشمس.