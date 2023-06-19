صحن الطواف يمتلئ بالحجاج قبل غروب الشمس (فيديو)

امتلأ صحن الطواف بالحجاج قبل غروب شمس أول أيام ذي الحجة، في مشهد مهيب وفي حركة انسيابية، مرددين الله أكبر الله أكبر.

في مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية السعودية، عبر تويتر، وظهر فيه ضيوف الرحمن وهم يطوفون، في مشهد رائع يتمناه كل مسلم.

فيديو | قبل ساعات من غروب أول أيام ذي الحجة..



صحن الطواف يمتلئ بضيوف الرحمن#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/zlJOnDpZFt — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 19, 2023

على جانب آخر، أطلقت المدينة المنورة، مبادرات عدة لتقديم الخدمات كافة لضيوف الرحمن، بهدف تنسيق العمل وتقييمه وتطويره في الجوانب التنظيمية والتوعوية والصحية والإرشادية.

مبادرة خير المدينة:

ضمن المبادرات، مبادرات ميدانية وهي "خير المدينة" ومهمتها استقبال الحجاج والزائرين عند وصولهم عبر المنافذ الجوية والبرية، وترافقهم في المواقع كافة التي يرتادونها، مثل المسجد النبوي، والجوامع الكبرى، والمزارات التاريخية، والمرافق العامة، والميادين والساحات المحيطة بالمسجد النبوي.

كذلك مواقع ومحطات التفويج والإسكان، بالإضافة لرصد انطباعات الزائرين والاستماع لملاحظاتهم حتى مغادرتهم إلى بلدانهم في ختام رحلتهم الإيمانية.

مبادرات الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي:

كما تقدم وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي، مبادرات عدة مختلفة، منها "كيف أستطيع أن أخدمك؟" ومبادرة "خدمة كبار السن والأطفال التائهين" و "توزيع ماء زمزم" و "استقبال الحجاج والزائرين وتوديعهم" وخدمة الزائرين في ساحات المسجد النبوي".

تهتم هذه المبادرات بتنظيم العمل الميداني في المسجد النبوي وساحاته، كما تعمل على تسهيل وتنظيم حركة الحشود، وتقديم الخدمات لهم في قسمي الرجال والنساء.

إلى جانب مبادرة "المساعدة في الحجز للصلاة في الروضة" و مبادرة "ركن كتب الحج" و "قولوا للناس حسنًا" و "زادك في الحج" و مبادرة "اعرف أنك في المدينة المنورة" و "المدينة خيرًا لهم" وتخص الجوانب التوعوية والتثقيفية والإرشادية للحاج، وإثراء تجربته ومعرفته خلال الحج والزيارة، وتعظيم مدينة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ورعاية الزائرين.

مبادرات الإدارة العامة للتعليم في المدينة:

كما تشارك الكثير من الجهات في تقديم المبادرات لتعزيز الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد النبوي، إذ تنفّذ الإدارة العامة للتعليم في المدينة المنورة مبادرات عدة، تشمل المشاركة في تنظيم المصلين والحشود في المسجد النبوي والجوامع التاريخية، وتنظيم حركة المرور، إلى جانب المبادرات التي تنفّذها اللجان العاملة ضمن تجمّع المدينة الصحي، وهيئة الهلال الأحمر السعودي لتقديم خدمات الرعاية الطبية الميدانية في مختلف المواقع التي يقصدها الحجاج بدءًا بمنافذ القدوم في المطار، ومحطة قطار الحرمين السريع، وساحات المسجد النبوي، وفي جامع الميقات، ومراكز تفويج الحافلات.

مبادرات وزارة الشئون الإسلامية والدعوة:

ينفّذ فرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مبادرات للعناية بالحجاج والزائرين تشمل استقبال الحجاج في المنافذ وتقديم الهدايا لهم، وسقيا الحجاج، وخدمات التوعية والتثقيف، ومبادرة "لنكن سندًا لهم" لإكرام وإجلال كبار السن و"المكتبة الإلكترونية".

مبادرات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز:

ينفّذ مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، والغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجمعيات الخيرية، مبادرات عدة من خلال استقبال الحجاج وتوديعهم وتوظيف الشاشات الإلكترونية لبثّ رسائل إرشادية تعزّز الجوانب التوعوية لدى الحاج، وتهيئة القوافل الطبية المتنقلة، ووجبات الأغذية، وسقيا المياه، والبرامج التطوعية، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى جعل رحلة الحج آمنة ميسّرة.