عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، تاجر طيور، بالسجن المؤبد، لإدانته بقتل زميله وسرقته بمنطقة البدرشين.

المؤبد لتاجر طيور قتل زميله في البدرشين

جاء الحكم برئاسة المستشار عادل علي سليم، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد، وهشام جابر بشير، وأمانة سر أشرف صلاح، وعصام حسين.

وفي وقت مسبق؛ أسندت التحقيقات في القضية رقم 19097 لسنة 2021 جنايات البدرشين، أن المتهم "سعودي. خ"، تاجر طيور، في يوم 14 يوليو من عام 2021، بدائرة مركز شرطة البدرشين، قتل عمدًا "رضا. س"، مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه.

وتابعت التحقيقات أن المتهم أعد لذلك السلاح الناري والذخيرة محل الاتهامين الآتيين، ثم ترصد له بالمكان والزمان اللذان تيقنا سلفًا مروره بهما.

وما أن ظفر به: أطلق صوب رأسه عيارًا ناريًا اخترقه خارجًا من الناحية الأخرى، محدثًا إصابته والتي أودت بحياته.

وأضافت التحقيقات أن المتهم سرق المجني عليه سالف الذكر، بأن استوقفه حال سيره بالطريق العام ليلًا، طالبًا منه اقتياده لمبتغاه، وما أن ظفر به، قتله مستخدمًا سلاحًا ناريًا على النحو المبين بالاتهام السابق، وتمكن بتلك الوسيلة من شل مقاومته وسرقة المبلغ المالي حوزته. على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشارت التحقيقات أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن فرد روسي، وذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق، بدون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.

كما أجلت محكمة جنايات أمن الدولة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 24 متهما في اتهامهم بتعريض السلم العام للخطر، والاعتداء على رجال السلطة، واستعمال القوة والعنف ضد رجال الشرطة، في القضية المعروفة بـ«خلية الجوكر الإرهابية» لجلسة 21 أغسطس.

وقد أحالت المتهمين "بينهم هاربون" إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم عددًا من الاتهامات، بينها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف وتحريض المتهم الهارب محمد على المواطنين من خلال بث مقاطع فيديو مصورة عبر موقع «يوتيوب»، بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في التجمهر بميدان الأربعين بالسويس، وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر.

وفي وقت مسبق، وجّهت النيابة للمتهمين أيضًا تهمة ترويج أفكار عدائية الغرض منها ارتكاب أعمال إرهابية والترويج لأفكار مزعومة للمتهمين، كما حازوا أسلحة بيضاء ومششخنة، وشرعوا في قتل 3 ضباط من قوات أمن السويس والقوة المرافقة لهم.