عاجل
ذوبان الأنهار الجليدية كارثة تُهدد إمدادات المياه بيبي ريكسا تطمئن جمهورها بعد الاعتداء عليها بهاتف محمول صرف معاشات يوليو قبل عيد الأضحى رئيس حزب الوفد يُقدم واجب العزاء لأسرة المستشار مصطفى الطويل .. صور وفيديو
الثلاثاء 20 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

الداخلية تضبط سائق "لورى" عرض حياة المواطنين للخطر فى الجيزة

صورة المتهم
صورة المتهم

 كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية، يتضمن قيام قائد سيارة نقل بالسير برعونة والاصطدام بسيارة أخرى بالجيزة، وضبط مرتكب الواقعة.

txt

الداخلية ..كشف ملابسات قيام شخصين بنشر فيديو تمثيلى إدعاء سرقة بمطروح

txt

الداخلية تحبط عملية تهريب مخدرات بـ20 مليون جنيه في الإسماعيلية

 الداخلية تضبط سائق "لورى" عرض حياة المواطنين للخطر فى الجيزة:

 يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية يتضمن قيام قائد سيارة نقل بالسير برعونة، والاصطدام بسيارة أخرى وإحداث تلفيات بالسيارة وفر هاربًا.

 تبين بالفحص ورود بلاغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص - مقيم بالجيزة) بأنه حال قيادته سيارة ملك والده بدائرة القسم فوجئ بسير سيارة نقل قلاب، تسير بسرعة عالية، وقامت بالخروج من الطريق الفرعى إلى الطريق الرئيسى مما أدى إلى الاصطدام به، وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته وفر هاربًا.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيارة النقل وقائدها (سائق - مقيم بالجيزة)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لعدم حمله رخصة قيادة وانتهاء تراخيص السيارة.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 في وقت مسبق، فى ضربة أمنية حاسمة، نحجت أجهزة وزارة الداخلية، فى إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بالإسماعيلية، قدرت قيمتها بأكثر من 20 مليون جنيه.  

 فكانت البداية برصد المتابعة الأمنية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية نشاط "اثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية"، اعتزما تهريب كميات كبيرة من مخدرى الحشيش والهيدرو من شرق قناة السويس إلى غربها لترويجهما على عملائهما باستخدام سيارة ربع نقل مُحملة.

 عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وذلك حال استقلالهما السيارة المشار إليها بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق.

 وقد أسفر التفتيش عن ضبط (عدد 2500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 250 كيلو جرامًا – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 100 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) مخفاة داخل حمولة السيارة بأجولة.

 بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار بها، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(20,500٫000) عشرين مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريبًا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 جاء ذلك إدراكًا بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات، وإنفاذًا لثوابت الاستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة بهدف تحقيق المبادرة الأمنية لحماية الشباب والنشء باعتبارهم ذخيرة الأمة المصرية من الوقوع فى براثن المخدرات، وفى إطار المتابعة المستمرة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لما يُستجد من طرق التهريب.

مواد متعلقة

القبض على عصابة ترويج العقاقير الطبية عبر واتساب

الداخلية ..كشف ملابسات قيام شخصين بنشر فيديو تمثيلى إدعاء سرقة بمطروح

الداخلية تحبط عملية تهريب مخدرات بـ20 مليون جنيه في الإسماعيلية

ضبط شخص بحوزته كمية من المُخدرات

إطلاق مرحلة جديدة من مُبادرة كلنا واحد في ذكرى ثورة 30 يونيو

حملة مكثفة لقطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية

شرطة النقل تضبط 1586 قضية متنوعة

ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال
الجريدة الورقية