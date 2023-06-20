كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية، يتضمن قيام قائد سيارة نقل بالسير برعونة والاصطدام بسيارة أخرى بالجيزة، وضبط مرتكب الواقعة.

الداخلية تضبط سائق "لورى" عرض حياة المواطنين للخطر فى الجيزة:

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية يتضمن قيام قائد سيارة نقل بالسير برعونة، والاصطدام بسيارة أخرى وإحداث تلفيات بالسيارة وفر هاربًا.

تبين بالفحص ورود بلاغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص - مقيم بالجيزة) بأنه حال قيادته سيارة ملك والده بدائرة القسم فوجئ بسير سيارة نقل قلاب، تسير بسرعة عالية، وقامت بالخروج من الطريق الفرعى إلى الطريق الرئيسى مما أدى إلى الاصطدام به، وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته وفر هاربًا.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيارة النقل وقائدها (سائق - مقيم بالجيزة)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لعدم حمله رخصة قيادة وانتهاء تراخيص السيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

في وقت مسبق، فى ضربة أمنية حاسمة، نحجت أجهزة وزارة الداخلية، فى إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بالإسماعيلية، قدرت قيمتها بأكثر من 20 مليون جنيه.

فكانت البداية برصد المتابعة الأمنية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية نشاط "اثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية"، اعتزما تهريب كميات كبيرة من مخدرى الحشيش والهيدرو من شرق قناة السويس إلى غربها لترويجهما على عملائهما باستخدام سيارة ربع نقل مُحملة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وذلك حال استقلالهما السيارة المشار إليها بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق.

وقد أسفر التفتيش عن ضبط (عدد 2500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 250 كيلو جرامًا – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 100 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) مخفاة داخل حمولة السيارة بأجولة.

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار بها، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(20,500٫000) عشرين مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريبًا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إدراكًا بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات، وإنفاذًا لثوابت الاستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة بهدف تحقيق المبادرة الأمنية لحماية الشباب والنشء باعتبارهم ذخيرة الأمة المصرية من الوقوع فى براثن المخدرات، وفى إطار المتابعة المستمرة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لما يُستجد من طرق التهريب.