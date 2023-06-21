عاجل
400 مستوطن يهاجمون بلدة ترمسعيا الفلسطينية ويحرقون المنازل الحكومة الإسرائيلية تخطط لبناء 1000 وحدة استيطانية جديدة شمال رام الله
الأربعاء 21 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الحكومة الإسرائيلية تخطط لبناء 1000 وحدة استيطانية جديدة شمال رام الله

نتنياهو
نتنياهو

تخطط الحكومة الإسرائيلية،  لبناء 1000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة عيلي شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بمنطقة مجاورة لمكان إطلاق النار الذي وقع أمس.

txt

جنود الاحتلال الإسرائيلي يوجهون الشتائم لجيشهم ويدعمون فلسطين.. انقلب السحر على الساحر

وأعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أنه اتفق مع وزير الجيش يؤاف جالانت، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، على "التعزيز الفوري" لتخطيط حوالي 1000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة (عيلي) المجاورة لموقع العملية أمس.

وهنأ وزير الأمن المتطرف إيتمار بن جفير،  نتنياهو على الموافقة على حوالي 1000 وحدة سكنية ، لكنه كرر موقفه بضرورة شن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية.

وذلك عقب عملية إطلاق النار التي نفذها فلسطينيان، وأسفرت عن مقتل أربعة إسرائيليين وإصابة 4 آخرين، أمس الثلاثاء.

 

txt

إسرائيل تجر المنطقة إلى حرب دموية (فيديو)

txt

القدس تحتاج دعما إعلاميا لكشف أكاذيب إسرائيل

مواد متعلقة

سويلم: دور بارز لهيئة المساحة في حصر وتحديد الأملاك

الري توقع برتوكول تعاون لإعداد منصة متكاملة لأسبوع القاهرة للمياه

الشهيد محمد عادل عريس الجنة .. لافتة رخامية تطرد الأسرة من مقابر الصدقة

الحكومة تعايد الشعب بنحر الأضاحي مجانًا و10 آلاف جنيه عقوبة المخالف

نقيب المحامين يلتقي ممثلي مراكز العيون المتعاقدة مع مشروع العلاج لبحث الشكاوى

الجيش الأردني يكشف ملابسات تحطم مروحية عسكرية (فيديو)

صحن الطواف يمتلئ بالحجاج قبل غروب الشمس (فيديو)

زلزال يضرب شرق البحر الأبيض المتوسط
الجريدة الورقية