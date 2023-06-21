الحكومة الإسرائيلية تخطط لبناء 1000 وحدة استيطانية جديدة شمال رام الله

تخطط الحكومة الإسرائيلية، لبناء 1000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة عيلي شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بمنطقة مجاورة لمكان إطلاق النار الذي وقع أمس.

وأعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أنه اتفق مع وزير الجيش يؤاف جالانت، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، على "التعزيز الفوري" لتخطيط حوالي 1000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة (عيلي) المجاورة لموقع العملية أمس.

وهنأ وزير الأمن المتطرف إيتمار بن جفير، نتنياهو على الموافقة على حوالي 1000 وحدة سكنية ، لكنه كرر موقفه بضرورة شن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية.

وذلك عقب عملية إطلاق النار التي نفذها فلسطينيان، وأسفرت عن مقتل أربعة إسرائيليين وإصابة 4 آخرين، أمس الثلاثاء.