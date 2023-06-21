محمد حمزة يحصد ذهبية سلاح الشيش ببطولة أفريقيا للمبارزة

حقق محمد حمزة لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش الميدالية الذهبية بمنافسات فردي الرجال ببطولة أفريقيا للسلاح للرجال والسيدات التي تقام في الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ذهبية محمد حمزة

وتمكن حمزة من الفوز في المباراة النهائية على علاء الدين أبوالقاسم بنتيجة 15-6 ليفوز بذلك حمزة بالميدالية الذهبية بينما يحصل أبوالقاسم على المركز الثاني والميدالية الفضية.

فيما حصل كل من عبدالرحمن طلبة ومحمد حسن على الميداليتين البرونزيتين وذلك بعد تأهلهما لنصف النهائي قبل أن يخسر طلبة من علاء أبوالقاسم بنتيجة 15-13 بينما خسر محمد حسن من محمد حمزة بنتيجة 15-4.

وكان قد شهد اليوم إقامة منافسات كلًا من فردي الرجال لسلاح الشيش بالإضافة إلى فردي السيدات لسلاح السيف بداية من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية.



ويضم جهاز سلاح الشيش كلًا من مصطفى نهاد وماهر حمزة وفاليريو اسبرومتني، فيما يضم جهاز سلاح السيف كل جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت.

وتشهد البطولة مشاركة 21 دولة أفريقية حيث حرصت الدول على التواجد من أجل حصد النقاط المهمة في مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024.

يذكر أن توج البطل المصري محمد حمزة لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش، بالميدالية الذهبية بعد تحقيق فوزا تاريخيا على بطل هونج كونج في المباراة النهائية بكأس العالم للكبار المقامة حاليا في مدينة أكابولكو المكسيكية في الفترة من 5 حتى 7 مايو الجاري.

وتمكن محمد حمزة من تحقيق الفوز في النهائي بنتيجة 15-10 ليحصد بذلك ميدالية ذهبية تاريخية لمصر في لعبة سلاح الشيش، بعد أن فاز على بطل إيطاليا بنتيجة 15-8 في نصف النهائي بعد أن حقق الفوز في ربع النهائي على بطل الصين بنفس النتيجة 8-15.

وشهد مشوار محمد حمزة في البطولة تحقيق الفوز في دور ثمن النهائي على حساب مواطنه البطل المصري علاء أبوالقاسم فيما فاز على لاعب فرنسا 15 /13 فى دور الـ 32 قبل الفوز على لاعب صربيا بنتيجة بنتيجة 15 / 8 فى دور الـ64.

وشهدت البطولة مشاركة 203 لاعب في منافسات الفردي و27 دولة في منافسات الفرق.