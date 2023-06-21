تشغيل عدد من خطوط الأتوبيس كخدمة خاصة خلال إجازة عيد الأضحى

لاستقبال عيد الاضحي ..

أعلن اللواء رزق على رئيس مجلس ادارة هيئة النقل العام، أنه سيتم تشغيل عدد من خطوط الأتوبيس كخدمة خاصة خلال إجازة العيد فقط وذلك لخدمة المناطق السياحية والترفيهية بمحافظة القاهرة الكبرى بعدد من السيارات تم اختيارها من بين السيارات الجديدة لتقديم خدمة مميزة لجماهير الركاب خلال إجازة العيد .

خطوط أتوبيس لخدمة مدينة القناطر الخيرية وحديقتى الحيوان والأورمان

وتابع رئيس مجلس ادارة هيئة النقل العام ، ان هذا بالإضافة إلى الوحدات العادية لخدمة مدينة القناطر الخيرية وحديقتى الحيوان والأورمان وخدمات منطقة الاهرامات وأبو الهول وخدمات الحديقة الدولية بمدينة نصر وخدمات حديقتي الأزهر وبدر وخدمات الحديقة اليابانية وحديقة ٦ أكتوبر بمنطقة حلوان وخدمات منطقة القلعة بمصر القديمة ومناطق القاهرة الكبرى بما فيها المناطق السياحية والترفيهية التى يقبل عليها المواطنون فى العيد .

وأضاف رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام أنه تم تكليف جهاز الرقابة الميدانية بوضع خطة لتشغيل مجموعات عمل تمثل جميع المناطق الرقابية على مستوى الهيئة بمناطق التشغيل المختلفة بالقاهرة الكبري سواء المتمركزة بالمحطات أو المتحركة (سيارات - دراجات بخارية ) لاستمرار العمل خلال أيام اجازة العيد لمواجهة أي حالات طارئة متعلقه بالتشغيل ، مشيرًا إلى انه تم تشغيل منظومة التتبع الالكتروني للسيارات (G.P.S) التى تحقق المزيد من إحكام السيطرة والمراقبة ، مؤكدًا أن غرفة عمليات الهيئة تعمل على مدار اليوم لاستقبال كل ما يتعلق بالتشغيل من خلال الشبكة اللاسلكية التي تغطى جميع المحطات النهائية وجراجات الهيئة وكافة مرافقها بالقاهرة الكبرى .

وأشار رئيس مجلس ادارة هيئة النقل العام ، إلى أنه تم توفير الأعداد اللازمة من السيارات لكل خط والتي تتناسب مع أعداد المواطنين المتوقع خروجهم للتنزه خلال أيام العيد كما تم مراجعة السيارات المخصصة لهذه الخدمة من حيث الحالة الفنية والمظهر العام ونظافة السيارات و تحديث الخدمات المقدمة للأماكن الترفيهية وذلك بتشغيل أحدث السيارات بالهيئة لتقديم خدمة مميزة لجماهير الركاب وتوفير الرقابة اللازمة لمتابعة تنفيذ خطة التشغيل خلال إجازة العيد.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قد ووجه بضرورة تفعيل عمل غرفة العمليات المركزية بمديرية التموين خلال الوقفة وأيام عيد الاضحى للعمل فترتين على مدار اليوم لسرعة تلقي بلاغات المواطنين والعمل على حلها وربطها بغرف عمليات الإدارات التموينية بالأحياء ، مع شن حملات مشتركة مع مباحث التموين على محال الجزارة وثلاجات بيع اللحوم المجمدة قبل حلول عيد الأضحى المبارك وخلال فترة العيد.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على المخابز العامة والخاصة طوال أيام العيد والتأكيد علي التنسيق بين المخابز للتناوب علي العمل خلال اجازة العيد ، وكذلك متابعة مستودعات اسطوانات البوتاجاز والدفع بحصص اضافية لسد كافة احتياجات المواطنين ومواجهة أى زيادة فى الطلب قبل واثناء اجازة عيد الاضحى المبارك وخاصة فى المناطق التى تشهد طلبًا متزايدًا .