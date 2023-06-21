حفل تخريج 130 متعافي جديد من تعاطي المخدرات بمركز العزيمة بالمنيا

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تشغيل قسم جديد لسحب السموم بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة المنيا.

ويعد هذا القسم أكبر قسم على مستوى المحافظة، كذلك تشغيل عيادات خارجية جديدة لاستقبال مرضى الإدمان من محافظة المنيا والمحافظات المجاورة وتقديم كافة الخدمات العلاجية مجانا وفقًا للمعايير الدولية ليكون مركز العزيمة بالمنيا أول مركز نموذجى بالمحافظة من حيث:

وجود عيادات خارجية.

قسم "سحب السموم ".

أقسام حجز داخلى للتأهيل النفسي والاجتماعي.

مجمع ورش تدريب مهني "ورش نجارة وخياطة ورشة حدادة وكهرباء" لتعليم المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل.

ويأتي ذلك فى إطارالدمج المجتمعي وتقديم خدمات ما بعد العلاج .

ويأتى ذلك في إطار سلسلة الانشطة والفعاليات التى ينظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها والذى يحتفى به العالم فى شهر يونيه من كل عام .

وشهد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حفل تكريم 130 متعافى جديد من الإدمان بمركز العزيمة بمحافظة المنيا بعد تلقيهم كافة الخدمات العلاجية بالمركز مجانا ووفقا للمعايير الدولية وحرص على مشاركة المتعافين ارتداء تيشرتات تحمل شعار " معا ضد وصم وتمييز متعافى الإدمان " احتفالا باليوم العالمى لمكافحة تعاطى المخدرات .

ونقل الدكتور عمرو عثمان تحيات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مؤكدًا حرص الدكتورة الوزيرة على توفير أوجه الدعم لهؤلاء المتعافين وتكثيف برامج التدريب المهني، حيث يتم تدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج “العلاج بالعمل”.

ولفت عثمان إلى أن البرنامج التأهيلي بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يعتمد على "الدمج بين مجموعة برامج تأهيله " تتمثل في: