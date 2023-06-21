مصر تستحوذ على ميداليات سلاح الشيش رجال ببطولة إفريقيا

ضمنت مصر الحصول على كافة ميداليات منافسات الفردي لسلاح الشيش رجال ببطولة أفريقيا للسلاح للرجال والسيدات التي تقام في الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

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تأهل الرباعي المصري ببطولة أفريقيا للسلاح

وتأهل الرباعي المصري علاء أبو القاسم ومحمد حمزة وعبد الرحمن طلبة ومحمد حسن لنصف النهائي ، لتضمن مصر كافة ميداليات المنافسات.

وتأهل علاء أبو القاسم لنصف النهائي بعد فوزه على الجزائري تيبو بيكات بنتيجة 15-9 بينما فاز عبد الرحمن طلبة على المغربي أمير الرزولي بنتيجة 15-8 ، كما تأهل محمد حسن بعد فوزه على الجزائري سالم هيراوي بنتيجة 15-14 بينما تأهل محمد حمزة بعد فوزه على السنغالي نوي روبن بنتيجة 15-5.

بطولة افريقيا لسلاح الشيش

بطولة افريقيا لسلاح الشيش

ومن المقرر أن يواجه علاء أبو القاسم زميله عبد الرحمن طلبة بينما يلعب محمد حسن مع محمد حمزة في نصف النهائي الآخر.

ويضم جهاز سلاح الشيش كلًا من مصطفى نهاد وماهر حمزة وفاليريو اسبرومتني، فيما يضم جهاز سلاح السيف كل جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت.

وتشهد البطولة مشاركة 21 دولة أفريقية حيث حرصت الدول على التواجد من أجل حصد النقاط المهمة في مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024.

قائمة منتخب مصر لـ سلاح الشيش ببطولة إفريقيا

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر لسلاح الشيش كل من مصطفى نهاد وماهر حمزة وفاليريو اسبرومتني.

وجاءت قائمة منتخب مصر لسلاح الشيش رجال كالتالي:" علاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن وعبدالرحمن طلبه".

بينما جاءت قائمة سلاح الشيش سيدات كالتالي:" يارا الشرقاوي ونهى هاني ونورا منير وملك حمزة".