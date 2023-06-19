نهائي مصري في سلاح الشيش سيدات ببطولة إفريقيا

تشهد بطولة سلاح الشيش بطولة إفريقيا للسيدات تواجد ثنائي مصري في المباراة النهائية للمسابقة بين يارا الشرقاوي ونورا منير.

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وتستضيف مصر بطولة إفريقيا لسلاح الشيش سيدات في الفترة من 19 حتى الـ 23 من يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر.

مشوار يارا الشرقاوي ونورا منير

نجحت يارا الشرقاوي في بلوغ نهائي بطولة إفريقيا لسلاح الشيش سيدات بعد فوزها على الجزائرية مريم مباركي في نصف النهائي بنتيجة 15-10.

فيما وصلت نورا منير للمباراة النهائية بعد الفوز على الإيفوارية إليزابيث ماكسيم بنتيجة 15-14 .

مصر تضمن ثلاث ميداليات في سلاح الرجال

في سياق اَخر، ضمن المنتخب المصري للسلاح ثلاث ميداليات ببطولة إفريقيا، حيث استطاع محمد السيد التأهل لنصف النهائي المسابقة بعد فوزه علي بطل جنوب افريقيا بنتيجة 15-13، ليتأكد صعوده لمواجهة عبد الكريم الهواري بطل المغرب.

بينما حقق محمد ياسين الفوز علي بطل مالي بنتيجة 15/9 ليتأهل لمواجهة مواطنه أحمد السيد، والذي تأهل بدوره لنصف النهائي بالفوز علي بطل المغرب حسام الكرد بنتيجة 15/13.

جاءت فعاليات الفترة الصباحية من اليوم الأول الأثنين من المسابقة، حيث شهدت تألق كبير للنجوم المصريين في منافسات دور المجموعات لفردي الرجال لسيف المبارزة ، كما تألق فردي السيدات لسلاح الشيش وتأهل جماعي لكافة اللاعبين المشاركين للأدورا الاقصائية.

فيما تواجد بالبطولة 21 دولة إفريقية، بعدما شهدت البطولة تواجد جميع الدول من أجل حصد النقاط الهامة للتأهل لأولمبياد باريس ، 2024، ومن ثم المنافسة على ميداليات البطولة.

في سياق مختلف، أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على تهنئته الشديدة للبطلة المصرية ميار الشريف، بعدما حصدت لقب بطولة فالنسيا المفتوحة للتنس، والتي تستضيفها إسبانيا.

وكانت ميار شريف قد نجحت التتويج ببطولة فالنسيا الدولية المفتوحة للتنس، بعدما حققت الفوز في نهائي البطولة علي الإسبانية ريبيرا باسولس بنتيجة 2-0 بعد مستوى مميز وكبير طوال مباريات البطولة.

بينما وجه المسؤول باتحاد التنس المصري أن ميار شريف لن تكون الأخيرة فى سلسلة نجوم التنس المصريين بل هى بداية للقادم في اللعبة وفى الفترة المقبلة هناك نجوم صاعدون في المستقبل القريب.