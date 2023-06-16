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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

قائمة منتخب مصر لـ سلاح الشيش ببطولة إفريقيا

منتخب مصر لسلاح الشيش
منتخب مصر لسلاح الشيش

تستضيف مصر بطولة إفريقيا للمبارزة في الثلاث اسلحة للرجال والسيدات خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

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قائمة منتخب مصر لـ سلاح الشيش ببطولة إفريقيا  

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر لسلاح الشيش كل من مصطفى نهاد وماهر حمزة وفاليريو اسبرومتني.

وجاءت قائمة منتخب مصر لسلاح الشيش رجال كالتالي:" علاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن وعبدالرحمن طلبه".

بينما جاءت قائمة سلاح الشيش سيدات كالتالي:" يارا الشرقاوي ونهى هاني ونورا منير وملك حمزة".

 

وتقام منافسات الفردي لسلاح الشيش سيدات يوم الاثنين الموافق 19 بينما تقام منافسات الفردي لسلاح الشيش رجال يوم الأربعاء الموافق 21.

وعلى صعيد منافسات الفرق تقام منافسات سيدات سلاح الشيش يوم 22 بينما تقام منافسات الرجال يوم 23.

ودخل منتخبنا الوطني معسكر مغلق بالإسماعيلية من يوم الاثنين الماضي ويستمر المعسكر حتى يوم السبت الموافق 17 يونيو ، ليختتم استعداده للبطولة.

وتشهد البطولة مشاركة 21 دولة إفريقية حيث حرصت جميع الدول على التواجد من أجل حصد النقاط الهامة من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024.

الحسيني يجتمع بمنتخبي سلاح السيف والمبارزة لمناقشة الخطة القادمة قبل بطولة إفريقيا

وكان عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الدولي، قد اجتمع مع الفريق الأولمبي لسلاح السيف وسلاح سيف المبارزة في حضور المديرين الفنيين والمدربين واللاعبين.

وقام الحسيني بالاجتماع بكل فريق بشكل منفرد وذلك من أجل مناقشة الخطة النهائية قبل انطلاق بطولة إفريقيا التي ستقام في مصر وبطولة العالم في إيطاليا .

وأكد عبد المنعم الحسيني خلال الاجتماع على ضرورة العمل على قلب رجل واحد كما حرص على الاستماع لكافة الآراء سواء من اللاعبين أو الجهاز الفني. 

وشهد الاجتماع التحدث عن الأهداف النهائية للمشاركة الأولمبية وأيضا أهداف المرحلية وصولا لمرحلة المنافسة في أولمبياد باريس 2024.

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