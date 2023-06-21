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الأربعاء 21 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

تكنولوجيا

تنظيم الاتصالات يعقد ورشة عمل مشتركة مع نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال للتدريب في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية

بوابة الوفد الإلكترونية

عقد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورشة عمل مشتركة بالتعاون مع نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال وبحضور رئيس نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال ورؤساء النيابات وعدد من القانونيين والمهندسين المتخصصين، وذلك للتدريب وتبادل الخبرات الفنية والقانونية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية خاصةً مع تطور أشكال هذه الجريمة، حيث تم التدريب على عدة أمور أهمها التدريب على محاضر جمع الاستدلالات اللازمة لضبط الجرائم السيبرانية، وكتابة التقارير الفنية بلغة قانونية واضحة لتيسير عمل رؤساء النيابة والخبراء المختصين، والتدريب المشترك وتبادل وجهات النظر لمواجهة الظواهر الاجرامية المستحدثة في مجال الجريمة الالكترونية. ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على مكافحة جرائم تقنيه المعلومات على النحو الوارد بالقانون رقم ١٧٥ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

الجريدة الورقية