تنظيم الاتصالات يعقد ورشة عمل مشتركة مع نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال للتدريب في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية

عقد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورشة عمل مشتركة بالتعاون مع نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال وبحضور رئيس نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال ورؤساء النيابات وعدد من القانونيين والمهندسين المتخصصين، وذلك للتدريب وتبادل الخبرات الفنية والقانونية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية خاصةً مع تطور أشكال هذه الجريمة، حيث تم التدريب على عدة أمور أهمها التدريب على محاضر جمع الاستدلالات اللازمة لضبط الجرائم السيبرانية، وكتابة التقارير الفنية بلغة قانونية واضحة لتيسير عمل رؤساء النيابة والخبراء المختصين، والتدريب المشترك وتبادل وجهات النظر لمواجهة الظواهر الاجرامية المستحدثة في مجال الجريمة الالكترونية. ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على مكافحة جرائم تقنيه المعلومات على النحو الوارد بالقانون رقم ١٧٥ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.