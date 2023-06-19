قمة باريس من أجل اتفاق مالي جديد ( معلومات)

قمة باريس من أجل اتفاق مالي جديد.. في ضوء ما يشهده العالم من تحديات وأزمات اقتصادية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، تأتي جهود بعض الدول لمواجهة تلك التحديات من خلال إطلاق قمم دولية لمناقشة ما يعانيه العالم من أزمات.

السفارة الفرنسية



وقد أعلنت السفارة الفرنسية بالقاهرة عن استضافة باريس قمة "من أجل اتفاق مالي جديد" يومي ٢٢ و٢٣ يونيو الجاري بمشاركة مصر.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي ابرز المعلومات عن قمة باريس:

تنطلق أعمال القمة في العاصمة الفرنسية باريس بعنوان "من أجل اتفاق مالي جديد".

تنطلق قمة باريس يومي ٢٢ و٢٣ يونيو الجاري.

تهدف القمة تسليط الضوء على الرهانات المالية الدولية في الوقت الذي ستسهم مشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات فى وإعطاء الدفعة اللازمة من أجل الحصول على التحولات التي تفرض نفسها.

كما تستهدف القمة تعزيز أجندة إصلاحات بنوك التنمية وصندوق النقد الدولي من أجل توفير تمويل للدول الأكثر حاجة وتمويل التحديات العالمية على نحو أفضل.

وتأتي القمة أيضًا للعمل على حشد مزيد من التمويلات الخاصة من خلال صياغة آليات ضمان وتقاسم المخاطر من أجل إعادة توجيه التدفقات المالية نحو هذه الدول لاسيما دعم القطاع الخاص المحلي والبنية التحتية المستدامة.

كما تنعقد قمة باريس في مناخ يتسم بزخم إيجابي في الوقت الذي تعد فيه عملية إصلاح البنك الدولي والرئاسة الهندية الحالية لمجموعة العشرين والبرازيلية القادمة لهذه المجموعة، بالإضافة إلى مراجعة أهداف التنمية المستدامة، والالتزامات المتخذة خلال مؤتمرات الأطراف COP دوافع أمل.