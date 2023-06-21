مران الزمالك.. زيزو يخوض تدريبات إضافية بفرمان من أوسوريو

يواصل أحمد السيد زيزو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خوض تدريبات قوية من أجل الحفاظ على لياقته استعدادًا للمواجهات المقبلة مع الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وأجرى "زيزو" تدريبات إضافية بصالة "الجيم" على هامش مران اليوم الأربعء، والذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر ميت عقبة.

ويستعد الزمالك بقوة لمواجهة فاركو خلال الفترة المقبلة، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر لهذا الموسم.

وخاض لاعب الفريق "زيزو" تدريبات بدنية داخل صالة الجيمانيزيوم عقب الانتهاء من خوض المران الجماعي مع الفريق، من أجل علاج الإرهاق قبل المواجهة المقبلة أمام فاركو، خاصة وأن اللاعب شارك مع المنتخب الوطني في المباريات الأخيرة.

أوسوريو يُقسم لاعبي الزمالك لمجموعتين في مران اليوم

قرر خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتقسيم الفقمران اليوم لجزءين.

حيث كان الجزء الأول خاص بعملية الاستشفاء داخل الصالة الجيمانيزيوم، والتي شهدت أداء اللاعبين لمجموعة من التدريبات البدنية والاستشفائية.

بينما شهد الجزء الثاني تأهيل اللاعبين بالكرة بعد تقسيمهم لأكثر من مجموعة ، حيث يبحث المدرب الكولومبي عن الوصول لأفضل حالة فنية للاعبي القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة..

ويواصل الكولومبي أوسوريو رؤية عدد من مباريات الفريق الأخيرة للوقوف على السلبيات التى ظهرت طوال اللقاءات الماضية، لمعالجتها وتطوير بعض الجوانب للاعبين التى يرى أنها ما زالت تحتاج للعمل عليها خلال المرحلة المقبلة.

وكان الزمالك قد نجح في الصعود لدور الستة عشر من بطولة كأس مصر، عقب فوزه على بروكسي بنتيجة ثلاثة مقابل هدفين في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات دور الـ32، في لقاء شهد لجوء الثنائي لشوطين إضافيين عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.

الزمالك وفاركو.. الموعد والقنوات الناقلة

يواصل الزمالك استعدادته لخوض مواجهة فاركو، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر لهذا الموسم، والمقرر لها الجمعة المقبل.

وتُذاع مواجهة الزمالك وفاركو على قناة "أون تايم سبورت"، والتي حصلت على حقوق بث المباريات المحلية لهذا الموسم 2022/2023.