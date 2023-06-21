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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

أوسوريو يضع برنامجًا تأهيليًا للاعبي الزمالك

مران الزمالك
مران الزمالك

يبحث الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن تحقيق أقصى استفادة من فترة التوقف الحالية للوقوف على مستوى اللاعبين وتأهيليهم للفترة المقبلة.

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ووضع أوسوريو برنامجا تأهيليا خاصا للاعبي الفارس الأبيض خلال التدريبات الجماعية اليوم.

وكانت مران الزمالك اليوم، قد أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.

تفاصيل مران الزمالك

قام أوسوريو بتقسيم الفقرة التأهيلية إلى جزءين، فكان الجزء الأول داخل الصالة الجيمانيزيوم، والتي شهدت أداء اللاعبين لمجموعة من التدريبات البدنية والاستشفائية.

بينما كان الجزء الثاني تأهيل بالكرة بعد تقسيم لاعبي  الفريق لأكثر من مجموعة .

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعدادته القوية للعب مباراة فاركو في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

أوسوريو يُعيد مباريات الزمالك الماضية

يواصل الزمالك، استعدادته القوية لمواجهة فاركو في بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 2/1، في المباراة الذي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من مسابقة الدوري المصري.

وحرص الكولومبي أوسوريو على رؤية مباريات الزمالك الأخيرة حتى يقف على السلبيات التى ظهرت طوال المباريات، من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب للاعبين التى يرى أنها ما زالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

موعد مباراة الزمالك وفاركو

يخوض الزمالك مباراة قوية أمام فاركو في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر لهذا الموسم، والتي تجمعه بنظيره فاركو الجمعة المقبل.

القنوات الناقلة

تُنقل مباراة الزمالك وفاركو على قناة "أون تايم سبورت"، والحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري وكأس مصر لهذا الموسم.

ويبحث أوسوريو عن إعادة الزمالك مرة أخري للمسار الصحيح، بعد تراجع الفريق على مستوى النتائج والأداء خلال الموسم الحالي.

الجدير بالذكر أن الزمالك نجح في التأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس مصر، بعدما فاز بروكسي بنتيجة 3 / 2 في المواجهة التي الثنائي على ملعب استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32، في لقاء شهد اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.

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