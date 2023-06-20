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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

بسمة وهبة تهاجم جشع الجزارين.. الناس نسيت طعم اللحوم (فيديو)

الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة

 قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ البعض لا يأكلون اللحوم إلا في العيد، وبالتالي فإن المصريين يتسابقون في الخير خلال عيد الأضحى المبارك، موضحةً: "العام الحالي قد يكون الوضع مختلفا، أسعار اللحوم مرتفعة، وبالتالي فإن بعض المواطنين الذين تعودوا على الذبح لن يداوموا على عادتهم الجميلة، وسيكون الأمر إحساسا صعبا عليهم".

 وأضافت وهبة، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور: "منهم لله، أقصد كل تاجر جشع وكل صاحب مزرعة لا يراعي ضميره وكل تجار أزمات الأعلاف وكل من تلاعبوا في سوق اللحوم وتسببوا في ارتفاع أسعار الأضاحي 3 أضعاف مقارنة بأسعار الماضية، سرقوا فرحة الناس الغلابة".

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تصاريح نحر الأضاحي في السعودية.. قرار هام

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الركود يضرب سوق الأضاحي في العيد والأسعار نار

وتابعت الإعلامية: "مضاربات وجشع هؤلاء التجار تسبب في رفع أسعار اللحوم، أعي جيدا أن الأسعار مرتفعة، والواقع في الأسواق يقول إن الأضحية وصل سعرها من 70 ألف و80 ألف جنيه وأكثر، حتى من كان يضحي بخروف، فإن الأسعار وصلت لأكثر من 13 ألف جنيه كأقل شيء، بل لا يوجد خروف بـ13 ألف جنيه، والأسعار تصل إلى 17 و18 ألف جنيه".
 

الشراء من المنافذ الحكومية

ووجهت الإعلامية بسمة وهبة، رسالة للجزارين الذين يغالون في أسعار اللحوم مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، موضحةً: "لازم نطلع ربع كيلو للناس عشان الناس متتكسفش والكل ياكل لحوم، واوعى حد يتكسف، خليك على قدك وواثق من نفسك، وأنصح بالشراء من المنافذ الحكومية، الكل يربح المكسب مضاعف والزبون والمستهلك يدفع الثمن".

 وأضافت: "دخلنا موسم اللحوم، ولا يوجد إقبال على شراء الأضاحي، الإقبال ضعيف وهناك ركود في الأسواق، كيلو القائم من العجول ارتفع سعره من 135 جنيه إلى 175 جنيه، وهو ما أدى إلى رفع سعر العجل ليصل إلى 90 ألف جنيه كمتوسط".

 وتابعت الإعلامية: بالنسبة للضأن، فإن متوسط الأسعار أصبح يتراوح ما بين 12 ألف إلى 15 ألف جنيه، كما أن سعر اللحوم في السوق أصبح صعبا للغاية، وهو ما يعبر عن جشع التجار وافترائهم، وأقول لهم يا مفترين ارحموا الناس الغلابة، الناس عاوزة تاكل لحمة في العيد، ومتقولوش العلف والدولار، انتو اللي بتعلوا السعر، بتسمنوا في الخروف والعجل ملح في العلف عشان يشرب مياه كتير ويوزن وتضحك على الزبون".

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