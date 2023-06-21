يوسف الحسيني سعيد بطرح الـ"20 جنيها الجديدة".. إيه العظمة دي؟ (فيديو)

أبدى الإعلامي يوسف الحسيني، إعجابه بـ العملة البلاستيكية الجديدة فئة 20 جنيها التي تم طرحها لأول مرة قبل حلول عيد الأضحى.

وظهر يوسف الحسيني خلال تقديمه برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولي، مساء الثلاثاء بالعملة البلاستيكية الجديدة فئة الـ 20 جنيها على الهواء، قائلا: "ايه العظمة والحلاوة دي.. 20 جنيه لا يوجد بها أي مشكلة".

وأشار إلى أن العملة البلاستيكة الجديدة مجسد عليها مسجد محمد علي، وعليها رقم مسلسل، هناك علامة مائية، معقبا: “ الـ 20 جنيهاً الجديدة شكلها حلو، وتطلع عيدية في العيد”

وأردف يوسف الحسيني: “العملة الجديدة بلاستيكية،و تعيش ثلاثة أضعاف العملة القديمة” مختتما: : "العشرين جنيه زي الفل، وإحنا في وطن يحترم أولاده".



أعلن البنك المركزي المصري أن طرح الـ 20 جنيه البلاستيكية الجديدة، قبل أيام من عيد الأضحى 2023 المقبل في السوق المصرفي.

شكل العملة البلاستيكية الجديدة



وأوضح المهندس خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي المصري موصفات عملة الـ 20 جنيه البلاستيكية قائلاً: يوجد تغيير بسيط في شكل العملة عن الذي تم عرضها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مواصفات عملة الـ 20 جنيه البلاستيكية



وأضاف وكيل محافظ البنك المركزي المصري أنه تم تخفيف حدة الألوان، التي اعترض عليها عدد من المواطنين، والتي تتمثل في علامة الهولوجرام، حيث إنها تعتبر من إحدى العلامات المائية التي يتم استخدامها من أجل تأمين الوثائق والبنكنوت ضد التزييف.

وتابع المهندس خالد فاروق: سيتم مراعاة طريقة برايل لـ ذوي الهمم في تصميم الـ 20 جنيهًا البلاستيكية، وتتميز العملات البلاستيكية بالقوة والمرونة والسُمك الأقل.



مميزات العملات البلاستيكية



وأشار خالد فاروق إلى أن طول العمر الافتراضي لـ العملات البلاستيكية، يصل إلى حوالي 3 أضعاف عمر الفئة الورقية الموجودة حاليا، التي تتم صناعتها من القطن.

واستكمل وكيل محافظ البنك المركزي المصري أن العملة البلاستيكية، تعتبر مقاومة للماء، مقاومة للتلوث، صديقة للبيئة، أقل تأثرًا بالأتربة، قابلة لإعادة التصنيع، ومن الصعب تزييفها أو تزويرها.



مميزات العملة البلاستيكية فئة الـ 20 جنيها

- العملة البلاستيكية الجديدة فئة الـ 20 جنيهاً من الصعب تزييفها أو تزويرها.

- العملة البلاستيكية الجديدة فئة الـ 20 جنيهاً صديقة للبيئة، وقابلة لإعادة التصنيع.

- العملة البلاستيكية الجديدة فئة الـ 20 جنيهاً مصنوعة من البوليمر، لذلك مقاومة للماء.

- العملة البلاستيكية الجديدة فئة الـ 20 جنيهاً تتأثر بالأتربة بشكل أقل من الورقية، ومقاومة للتلوث.

- العملات البلاستيكية الجديدة، تعمل على رفع معدلات جودة أوراق النقد في السوق المصرية، وتحقيق التنمية المستدامة.