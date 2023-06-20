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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

اقتصادي يكشف فوائد العملة البلاستيكية ويعلق على استخدام شعار قوس قزح

العشرين جنية الجديدة
العشرين جنية الجديدة

قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إن طرح العملة البلاستيكية الجديدة فئة الـ20 جنيه، له العديد من الفوائد، والتي يأتي في مقدمتها أن معدلات التلف لها أقل من العملات الورقية، بالإضافة لصعوبة تزويرها، وشكلها الحضاري الجميل.

وأضاف الإدريسي، في تصريحه لـ"الوفد"، أن العملات البلاستيكية يمكن إعادة تدويرها، وهو ما يجعلها صديقة للبيئة، فضلًا عن انها تمنع انتقال العدوى من مواطن لأخر.

أما عن استخدام قوس قزح في تصميم العملة الجديدة فئة الـ20 جنيه، فهذا ليس علم "الرينبو" كما يقول البعض، إذ إن تلك الراية مكونة من 6 ألوان فقط، في حين أن قوس قزح مكون من 7 ألوان، وبالتالي فهناك فرق بينهما.

واقترح أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إطلاق مسابقات لتصميم العملات الجديدة وتقديم أفضل شكل لكافة التصميمات التي تحتاجها الدولة. 

ومن المقرر طرحها خلال الشهر الجاري، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، وذلك حسبما أعلن خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزى لدار طباعة النقد، أثناء فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقى، بأنه سيتم طرح الكميات التي تمت طباعتها من العملة البلاستيكية الجديدة فئة الـ20 جنيهًا، بالتزامن مع حلول العيد.

 

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