توقعات باخفاض سعر الدولار قريبا.. الأموال الساخنة كلمة السر (فيديو)

توقع الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة بسبب بعض العوامل.

وأضاف بدرة، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأموال الساخنة ستعود خلال العالم الحالي، والتي خرجت مؤخرا من الاقتصاد المصري، و هذا الأمر سيسبب انخفاضا في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري، كما أنه سيكون هناك طروحات للشركات في العام المالي القادم.

الأموال الساخنة ستعود من الخارج إلى مصر مرة أخرى

وتابع الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن الأموال الساخنة ستعود من الخارج إلى مصر مرة أخرى، لافتا إلى أن مصر جذبت استثمارات بقيمة 5.7 مليار دولار مؤخرا وهو ما يبشر بمزيد من عودة المال وانخفاض سعر الدولار.



وتترقب السوق المصرية قرارات جريئة من قِبل البنوك المحلية خلال الفترة المقبلة، تتعلق بطرح شهادات استثمار دولارية بفائدة مرتفعة، بهدف تعزيز حصيلة العملة الصعبة لدى البلاد التي تعاني شحّاً في السيولة الأجنبية.

مطلع شهر يونيو الحالي، ظهرت بعض الوثائق حول دراسة أكبر بنكين حكوميين، "الأهلي" و"مصر"، طرح شهادات بعائد دولاري يبلغ 10%، أو بعائد بالعملة المحلية يصل إلى 17%. لكن الوثائق المسربة أشارت إلى أن الشهادات مخصصة للعاملين المصريين في الخارج، أو الأجانب المقيمين في مصر، بالإضافة لمزدوجي الجنسية.

الوثائق لم تتطرق إلى تحفيز المصريين داخل البلاد على ضخ العملة الصعبة التي يحتفظون بها كإحدى أدوات الاستثمار للاستفادة من الفروقات الموجودة بين السوقين الرسمية والموازية.

وتعرّض اقتصاد مصر الذي يبلغ حجمه 400 مليار دولار لصدمات الأزمة الروسية الأوكرانية، باعتبار مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، بالإضافة لكون البلدين المتنازعين من أهم مصادر السياحة إلى مصر. كما تواجه البلاد نقصاً في العملات الأجنبية، وخفّضت قيمة عملتها الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022.

وقال مسؤول كبير في البنك الأهلي المصري،أكبر بنك في البلاد،

غن بعض الوثائق التي جرى تسريبها هي بالفعل مجرد دراسات ضمن عدد أكبر يقوم بها البنك لبحث سبل زيادة حصيلته من العملة الصعبة.

ويرى أحمد عبد النبي، مدير البحوث في "مباشر المالية"، أن "من مصلحة المستثمر أن يأخذ العائد بالدولار في حال شرائه شهادات دولارية، في ظل التوقعات بوجود خفض جديد للعملة المحلية. لكن، في المقابل، من مصلحة الحكومة جذب أي دولارات ممكن الحصول عليها دون الإفراط في أي دولار من جانبها للخارج حتى لو كان للمستثمر".

المصريون في الخارج

هوت تحويلات المصريين في الخارج خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، المنتهي في 31 ديسمبر، بنسبة 30% لتسجل 12 مليار دولار. وتُعدّ هذه التحويلات من أهم مصادر مصر الدولارية إلى جانب إيرادات السياحة وقناة السويس والصادرات.