التوافق على 4 أو 5 قضايا في الحوار الوطني (فيديو)

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيرسل ما يتعلق بوصايا الحوار الوطني لمجلس النواب.

الحوار الوطني توافق على قضايا التعاونيات ومكافحة التمييز والوصايا على المال

وأضاف «رشوان»، خلال لقاء ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، مساء اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يحدد قضايا معينة، ولكن سأل المستشار محمود فوزي في أثناء عرضه فقال له إن الحضور بالحوار الوطني توافق على قضايا التعاونيات ومكافحة التمييز والوصايا على المال.

وأشارالمنسق العام لـ الحوار الوطني إلى أن التعاونيات هي تعديلات تشريعية، وكذلك الأمر في مفوضية مكافحة التمييز حيث أنه مشروع قانون بالكامل، موضحا أنه سيتم الفترة المقبلة رفع قدر أكبر من القرارات التنفيذية التي يوجه بقرارات منه أو للحكومة.

وأكد المنسق العام لـ الحوار الوطني أنه بالإضافة لهذه القضايا هناك على الأقل 4 أو 5 قضايا جرى التوافق عليها، ولن يعلن عنها إلى حين تجهيزها وإرسالها للرئيس السيسي لاتخاذ فيها قراراته.

الدول الصناعية الكبرى قامت على شراء المنتجات الوطنية

قال النائب أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، إن الدول الصناعية الكبرى قامت على شراء المنتجات الوطنية، ولن يمكن النهوض بالاقتصاد إلا حين يقرر المصريون شراء منتجهم الوطني حتى لو الجودة أقل بعض الشيء، رغم وجود منتجات مصرية تنافس عالميا.



وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية آية عبد الرحمن على شاشة "إكسترا نيوز"، أن مبادرة ابدأ اهتمت بالمستثمرين الصغار في مصر وقدمت لهم تمويلا وتسهيلات وتسويق لمنتجاتهم، وهذه النظرة نريد أن تكون موجودة من الدولة تجاه أي مستثمر وليس المحلي فقط أو الصغير فقط، وكانت أهم مخرجات الحوار الوطني حتى الآن القرارات الـ22 للمجلس الأعلى للاستثمار الذي يترأسه الرئيس.



وتابع أن رئاسة الوزراء أنشأت قبل أسبوع فقط وحدة لإزالة المعوقات الاستثمارية، وأصبح الحد الأقصى لتأسيس الشركة هو 10 أيام على حد أقصى، وهذا يعني أن البروقراطية بدأت تموت في مصر، حتى الموظف الصغير بدأ يلتفت لذلك.