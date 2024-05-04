جوجل تحظر الإعلانات المروجة للمواقع والتطبيقات الإباحية

قامت Google بتحديث سياسة المحتوى غير المناسب الخاصة بها لتشمل لغة تحظر صراحةً على المعلنين الترويج لمواقع الويب والخدمات التي تولد مواد إباحية مزيفة للغاية. على الرغم من أن الشركة لديها بالفعل قيود قوية على الإعلانات التي تعرض أنواعًا معينة من المحتوى الجنسي، فإن هذا التحديث لا يترك مجالًا للشك في أن الترويج "للمحتوى الاصطناعي الذي تم تعديله أو إنشاؤه ليكون صريحًا جنسيًا أو يحتوي على عُري" يعد انتهاكًا لقواعدها.

سيتم تعليق أي معلن يروج لمواقع أو تطبيقات تنشئ إباحية عميقة التزييف، والتي تعرض تعليمات حول كيفية إنشاء إباحية عميقة التزييف وتؤيد أو تقارن مختلف الخدمات الإباحية العميقة، دون سابق إنذار. ولن يتمكنوا بعد الآن من نشر إعلاناتهم على Google أيضًا. وستبدأ الشركة في تطبيق هذه القاعدة في 30 مايو، وتمنح المعلنين الفرصة لإزالة أي إعلان ينتهك السياسة الجديدة. كما لاحظت 404 Media، أدى ظهور تقنيات التزييف العميق إلى زيادة عدد الإعلانات التي تروج للأدوات التي تستهدف على وجه التحديد المستخدمين الراغبين في إنشاء مواد جنسية صريحة. يقال إن بعض هذه الأدوات تتظاهر بأنها خدمات مفيدة حتى تتمكن من إدراجها في متجر تطبيقات Apple ومتجر Google Play، ولكنها مخفية على وسائل التواصل الاجتماعي حيث تعزز قدرتها على إنشاء مواد إباحية تم التلاعب بها.

ومع ذلك، بدأت جوجل بالفعل في حظر الخدمات التي تنشئ صورًا مزيفة جنسية صريحة في إعلانات التسوق. على غرار سياستها الأوسع القادمة، حظرت الشركة إعلانات التسوق للخدمات التي "تنشئ أو توزع أو تخزن محتوى جنسيًا اصطناعيًا صريحًا أو محتوى اصطناعيًا يحتوي على عُري".