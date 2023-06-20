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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الحوار الوطني.. أيمن محسب يطالب بتطبيق موازنة الأداء والبرامج لكفاءة وفاعلية الإنفاق العام

بوابة الوفد الإلكترونية

قال النائب أيمن محسب عضو لجنة الموازنة العامة بمجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار العام وسياسة ملكية الدولة في الحوار الوطني، إن هناك مكافحة لفكرة الصناديق الخاصة،  مؤكدا أنه يوجد استجابة من وزارة المالية والتخطيط في هذا الأمر. 

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وأضاف محسب خلال كلمة له في جلسة مناقشة إصلاح إدارة المالية العامة في الحوار الوطني أن القلق من الدين الذي يوجه للاستهلاك وليس الإنتاج، مشيرا إلى أننا نعمل في مجلس النواب على هذا الأمر من أجل توجيهه في الطريق الصحيح.

وطالب عضو خطة النواب من الحوار الوطني بضرورة إصدار توصية بضرورة تطبيق موازنة الأداء والبرامج لكفاءة وفاعلية الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.  

وطالب محسب من الحكومة بالتعامل مع تطبيق موازنة البرامج والأداء، والذي يتم تطبيقها بعد أربع سنوات من العمل بالقانون .

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