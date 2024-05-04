أمريكا تتعهد لحماس بتوقف الحرب “حتى لو قالت إسرائيل لا”

أفادت القناة 12 العبرية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية نقلت تعهد إلى حماس بأن الحرب ستتوقف حتى لو قالت إسرائيل لا.



وقال مصدر قيادي في الفصائل الفلسطينية، إن قيادة المقاومة تبدي مرونة عالية في إطار إنجاز اتفاق يحقق مطالب شعبنا بوقف شامل للعدوان وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة، وتعاملت بإيجابية مع ورقة الإطار التي قدمها الوسطاء في إطار الوصول لاتفاق وصفقة جادة.

وأضاف في تصريحات نشرتها حماس عبر حسابها، أن الاتصالات دائمة بين قيادة المقاومة، والمشاورات والمفاوضات مستمرة مع الوسطاء للوصول لاتفاق جاد وحقيقي.

ولفت إلى أن نتنياهو وقادة الاحتلال على الدوام يفشلون المفاوضات، ونتنياهو متعنت وغير مهتم بتحرير وعودة أسراه ولا مطالب عائلاتهم، ويتحدى العالم لمواصلة حرب الإبادة الجماعية.

وأكد القيادي في حماس، أن تهديدات الاحتلال حول رفح لن تكسر إرادة شعبنا ومقاومتنا ولن تُخضع قيادة المقاومة في المفاوضات وموقفنا ثابت، وجاهزون لحماية شعبنا والتصدي للعدوان، وعلى العالم لجم الاحتلال الفاشي ووقف الإبادة الجماعية.