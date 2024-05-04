جوجل تطالب بتغيير إعدادات 12 تطبيقًا شائعًا لتجنب الهجوم.. واتساب وأوبر وأمازون بالقائمة

كشفت جوجل GOOGLE عن قائمة التطبيقات التي تدعم بديلاً جديدًا لكلمات المرور لاختراق الاختراق.

يطلق عليها اسم مفاتيح المرور وتمنحك حماية إضافية لا توفرها كلمات المرور العادية.

يعد WhatsApp أحد التطبيقات التي تقدم الآن الدعم لمفاتيح المرور.

تعمل كل من Google وApple على دفعهما إلى Android وiPhone على التوالي، حيث يمكنهما تحسين أمانك على الإنترنت بشكل كبير بجهد قليل جدًا.

وعلى عكس كلمات المرور، لا يمكن تخمين مفاتيح المرور أو تسريبها، ولا يتعين عليك تذكرها أيضًا.

الجانب السلبي الكبير هو أن ليس كل التطبيقات تدعم مفاتيح المرور لأنها لا تزال جديدة جدًا - ولكن هذا يتغير بسرعة.

وأوضحت جوجل: "منذ أن أطلقنا مفاتيح المرور، شهدنا نمو قائمة شركائنا، مما أدى إلى تعزيز الأمان للأشخاص عبر الأنظمة الأساسية".

تتضمن بعض التطبيقات التي تدعم مفتاح المرور والتي أطلقت عليها Google ما يلي:

Amazon

1Password

Dashlane

Docusign

Kayak

Mecari

Shopify

Yahoo! Japan

eBay

Uber

PayPal

WhatsApp

إذا كنت تستخدم أيًا من هذه التطبيقات، فمن المفيد إعداد مفاتيح المرور في أسرع وقت ممكن.

تقول جوجل إن الناس يتدفقون بالفعل لاستخدام مفاتيح المرور حول العالم.

وأشار عملاق محرك البحث إلى أنه "في أقل من عام، تم استخدام مفاتيح المرور للتحقق من هوية الأشخاص أكثر من مليار مرة عبر أكثر من 400 مليون حساب على Google".

يعتقد الأمريكيون أن بإمكانهم اختراق كلمات المرور الخاصة بالآخرين بعدد محدد من المحاولات، لكنهم سيتخلون عن كلمات المرور الخاصة بهم بعد 3 محاولات.

ما هو مفتاح المرور؟

مفتاح المرور هو وسيلة لتسجيل الدخول إلى الحساب.

بدلاً من كلمة المرور، يمكنك استخدام الماسح الضوئي لبصمات الأصابع أو الماسح الضوئي للوجه أو قفل الشاشة.

خلف الكواليس، مفتاح المرور هو زوج من مفاتيح التشفير الخاصة بمواقع الويب.

قائمة جوجل لفوائد مفتاح المرور

وإليكم القائمة الرسمية...

لن تضطر إلى تذكر سلسلة من الحروف والأرقام والأحرف.

يمكنك تسجيل الدخول إلى الحسابات باستخدام تقنية التعرف على بصمات الأصابع أو الوجه.

يمكنك استخدام مفاتيح المرور عبر أنظمة التشغيل والأنظمة البيئية المختلفة للمتصفح، ومع كل من مواقع الويب والتطبيقات.

تتميز مفاتيح المرور بالقوة الكافية بحيث لا يمكن تخمينها أو إعادة استخدامها أبدًا، مما يجعلها آمنة من محاولات القراصنة.

ترتبط مفاتيح المرور بالتطبيق أو موقع الويب الذي تم إنشاؤها من أجله، لذلك لا يمكن أبدًا خداعك لاستخدام مفتاح المرور الخاص بك لتسجيل الدخول إلى تطبيق أو موقع ويب احتيالي.

تتوفر مفاتيح المرور من Google Password Manager عبر جميع تطبيقات Android.

ستتم مشاركة النصف مع موقع الويب ويتم تخزين الآخر على جهازك (أو داخل مدير كلمات المرور).

وأوضحت جوجل أن "مفاتيح المرور سهلة الاستخدام ومقاومة للتصيد الاحتيالي، حيث تعتمد فقط على بصمة الإصبع أو مسح الوجه أو دبوس مما يجعلها أسرع بنسبة 50٪ من كلمات المرور".

وهذا يعني أنه يمكنك تسجيل الدخول بأمان وبسرعة دون القلق بشأن نسيان كلمة المرور - أو تسريب معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك عبر الإنترنت.