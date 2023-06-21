وكيل شباب القليوبية يشهد حفل ختام أنشطة الرياضية

شهد الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ونواب شبرا الخيمة اليوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو الجاري ، فاعليات ختام أنشطة الشباب والرياضة احتفالا بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو ، والذى تم تنفيذه بمركز شباب 15مايو لاستضافة حفل ختام أنشطة ادارة الرياضة على مستوى المديرية .

جاء ذلك بحضور النائب مجاهد نصار عضو مجلس نواب ، النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، والنائب مصطفى عبدالغنى عضو مجلس الشيوخ النائب عبدالسلام الخضراوى عضو مجلس النواب والمحاسب على احمد محمود رئيس مجلس الإدارة والدكتور محمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للرياضة ، وليد فرماوى وكيل المديرية للشباب، محمود شعبان معاون المدير العام ، محمد عزازى مدير ادارة الرياضة ، احمد عزت مدير ادارة شبرا ، شاكر محمد مدير ادارة شبين ، الدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان ، محمد أمين مدير مركز شباب ١٥ مايو ، على صقر رئيس مجلس ادارة مركز شباب المنشية بشبرا ولفيف من الشخصيات العامة وقيادات المديرية.

تضمن الاحتفال طابور العرض ،السلام الجمهورى ، يليها كلمات الترحيب وعروض فنية تشمل عرض التنورة وعرض مركز التوحد وعرض مركز الايتام وعرض مركز المرأة ، ومشروع الف بنت الف حلم، عروض مركز تدريب النسور للياقة البدنية ، ونماذج للمراكز الرياضية للقري التى لايتوافر بها خدمات رياضية،مشروع تنشيط الرياضة بالاحياء السكنية ،عروض كاراتيه وعروض رياضية ونماذج تدريبي لمركز تدريب ذوى الإعاقة الحركية ومركز تدريب الرواد واختتم الاحتفال بتكريم للمتميزين فى الأنشطة على مدار العام .

وفى كلمته رحب الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بالحضور ، مشيرا إلى أن احتفالات الشباب والرياضة بالقليوبية بختام الأنشطة يأتى تزامنا مع ذكرى ثورة 30 يونيو ، لعرض انجازات الدولة ممثلة فى الخدمات والانشطة والانجازات التى تحققها وزارة الشباب والرياضة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فى التوسع والعمل المتواصل فى كافة القطاعات والوصول لأعلى معدلات من الإنجاز تحقيقا لاستراتجية وزارة الشباب والرياضة والتى تأتى من رؤية الدولة نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة .

وأضاف الصبروط أن البرنامج تم اعداده ليشمل عروض رياضية وفنية ، وتكريم للمتميزين وعرض انجازات كل قطاع خلال العام الحالى، ومشاركة كافة الادارات الفنية والفرعية ، والاحتفالات اليوم بمركز شباب 15مايو بشبرا الخيمة ، وحفل ختام أنشطة إدارة الرياضة على مستوى المحافظة ، وتتوالى الاحتفالات تباعا وبشكل يومى للادارات الفنية ، يعقبها ادارة النشئ بمركز شباب قليوب وختاما أنشطة وانجازات مكتب قادرون باختلاف على مسرح هيئة الشبان ببنها يوم الخميس 22 يونيو الجارى .

جدير بالذكر أن هذه الانشطة تاتى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان ، محافظ القليوبية وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وتجدر الاشارة الى ان الاحتفالات يتم تنفيذها يوميا خلال الأسبوع الحالى بواقع حفل لكل ادارة فنية فى تمام الساعه السادسه مساءا وفقا للبرنامج الزمني واماكن التنفيذ .