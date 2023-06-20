فرنسا تتخلى عن أوكرانيا وترفض انضمامها لحلف “الناتو”

يبدو أن فرنسا غيّرت من موقفها تجاه انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، حيث ذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية، نقلا عن مصدرها في الحكومة، أن هذه الخطوة تعتبر الآن هذه الفرصة بمثابة ضمان مستقل لأمن كييف.

فرنسا تتخلى عن أوكرانيا

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وأوضحت صحيفة “لوموند”، أنه في اجتماع لمجلس الدفاع في قصر الإليزيه، كان هناك حديث عن الموافقة على انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وأضافت أن "تلميحا لهذا الاحتمال يمكن أن يقنع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالدخول في مفاوضات عندما يراه مناسبا، اعتمادا على نتائج الهجوم المضاد".

وأشارت إلي أنه “ليس من الوارد أن تسمح فرنسا لـ أوكرانيا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، في خضم الصراع”.