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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

فرنسا تتخلى عن أوكرانيا وترفض انضمامها لحلف “الناتو”

الرئيس الاوكراني
الرئيس الاوكراني زيلينسكي والرئيس الفرنسي ماكرون

يبدو أن فرنسا غيّرت من موقفها تجاه انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، حيث ذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية، نقلا عن مصدرها في الحكومة، أن هذه الخطوة تعتبر الآن هذه الفرصة بمثابة ضمان مستقل لأمن كييف.

فرنسا تتخلى عن أوكرانيا

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وأوضحت صحيفة “لوموند”، أنه في اجتماع لمجلس الدفاع في قصر الإليزيه، كان هناك حديث عن الموافقة على انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

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أسباب رفض انضمام أوكرانيا لــ "الناتو"| فيديو

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صحيفة أمريكية تُطالب أوكرانيا بالتخلي عن عضوية الناتو لحل أزمتها

وأضافت أن "تلميحا لهذا الاحتمال يمكن أن يقنع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالدخول في مفاوضات عندما يراه مناسبا، اعتمادا على نتائج الهجوم المضاد".

وأشارت إلي أنه “ليس من الوارد أن تسمح فرنسا لـ أوكرانيا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، في خضم الصراع”.

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