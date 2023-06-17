أسباب رفض انضمام أوكرانيا لــ "الناتو"| فيديو

يبدو أن رحلة انضمام أوكرانيا إلى الناتو طويلة وقد لا تتحقق، وتقول مجلة فوربس الأمريكية، إنه لن يتم دعوت أوكرانيا للانضمام إلى القمة السنوية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" الشهر المقبل ، والمقرر إقامتها في ليتوانيا.

القمة السنوية لحلف شمال الأطلسي

وسيعلن القادة خلال القمة السنوية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" الشهر المقبل، عن التزاماتهم طويلة الأجل تجاه أوكرانيا، وبحسب المجلة قد يطول ضم أوكرانيا للتحالف ، الذي يوفر لها ربما الفرصة الوحيدة لتفادي الهجمات الروسية المستقبلية على سيادتها.

ويرى أعضاء الناتو ، وضع ضمانات أمنية لأوكرانيا بدلا من ضمها إلى الحلف ، وبعيدة كل البُعد عن ما تعتقده كييف أنها بحاجة إليه، وهناك حظر واضح من قبل الناتو ، وبعض دول البلطيق في قرار ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية ، بعنوان:" أسباب رفض بعض دول الناتو انضمام أوكرانيا للحلف".

شاهد الفيديو..