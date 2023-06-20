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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

طريقة عمل عصير البرتقال مع الجزر والزنجبيل لمواجهة حر الصيف

عصير البرتقال مع
عصير البرتقال مع الجزر والزنجبيل

يعتبر عصير البرتقال مع الجزر والزنجبيل من المشروبات المنعشة لجسم الانسان، ومن أطيب العصائر الطبيعية التي يمكن صنعها، ولها فوائد صحية وفيتامينات هامة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيره.

عصير البرتقال مع الجزر والزنجبيل 

مقادير عصير البرتقال مع الجزر والزنجبيل

- الجزر : 4 حبات (كبير الحجم)

- البرتقال : 4 حبات (كبير الحجم)

- الزنجبيل : نصف حبة (طازج)

- العسل : ملعقة كبيرة (اختياري)

عصير البرتقال مع الجزر والزنجبيل 

طريقة التحضير

في محضرة الطعام قومي بعصر البرتقال على حدة.

في العصارة الخاصة بالجزر قومي بعصر الجزر بعد أن تقسمين كل حبة نصفين.

قومي بعصر الزنجبيل الطازج بعد الجزر مباشرة، وأضيفي عصير الجزر والزنجبيل إلى عصير البرتقال واخلطي جيداً.

أضيفي العسل وقلّبي جيداً، ويقدم مباشرة.

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فوائد عصير البرتقال 

يوفر شرب عصير البرتقال الخالص من دون إضافة السكريات إليه إلى توفير العناصر الغذائية التي يوفرها تناول البرتقال الطازج، بحيث يستفيد الجسم من الفيتامينات والمعادن الضرورية للحفاظ على صحة الجسم، كالفيتامين سي وحمض الفوليك والكالسيوم والبوتاسيوم.

ومن فوائد البرتقال أو فوائد شرب عصير البرتقال الوقاية من الالتهابات المزمنة المسببة لضعف الجهاز المناعي والتي ترفع من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، كارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستويات الكوليسترول والإصابة بداء السكري والسرطان.

ويفيد تناول البرتقال أو شرب عصير البرتقال في التقليل من الالتهابات وأضرار الجذور الحرة المسببة للأمراض، والتي تحدث عادة نتيجة التدخين أو التعرض لدخان السجائر أو تناول كميات كبيرة من السكريات أو العيش في بيئة ملوثة.

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