عصير الفراولة يقلل من آلام الركبة والتهاب المفاصل

أظهرت الأبحاث أن الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات المخبأة في الفراولة يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض التهاب المفاصل المؤلم.

يصف التهاب المفاصل مجموعة متنوعة من الحالات التي تتميز بالتهاب المفاصل، على الرغم من عدم وجود علاج حاليًا لالتهاب المفاصل ، يمكنك تخفيف الأعراض المزعجة التي تسببها الحالة من خلال أسلوب حياة صحي.

ويسلط البحث ، الذي نشر في مجلة Nutrients ، الضوء على مشروب فاكهي يمكن أن يفعل ذلك بحماسة.

وكان مشروب الفراولة المستخدم في الدراسة قادرًا على تقليل درجات آلام الركبة والالتهابات بشكل كبير لدى مرضى هشاشة العظام.

ويُعد التهاب المفاصل هو النوع الأكثر شيوعًا من حالات الالتهاب في المملكة المتحدة ، حيث يتسبب التهاب المفاصل في جعل المفاصل مؤلمة ومتيبسة.

بالنظر إلى 17 بالغًا يعانون من هذه الحالة ، وجه فريق البحث المشاركين لتناول مشروب الفراولة المصنوع من 50 جرامًا من مسحوق الفراولة المجفف بالتجميد والماء.

وقدم هذا المشروب المصمم حوالي 1500 مجم من مادة البوليفينول و 66 مجم من الأنثوسيانين التي تصف المركبات النشطة بيولوجيًا ذات القوى المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.

وبعد 12 أسبوعًا من اتباع هذا النظام ، شهد المشاركون انخفاضًا كبيرًا في آلام الركبة وعلامات الالتهاب.