جامعة مصر للمعلوماتية تستقبل وزير الاتصالات الجزائري لفتح باب تبادل الخبرات العلمية

استقبلت جامعة مصر للمعلوماتية، المهندس كريم بيبي تريكي وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بدولة الجزائر الشقيقة والوفد المرافق له، في مقر الجامعة بمدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة، بهدف التعرف على الجامعة والخبرات الأكاديمية والعملية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعلوم البيانات والفنون الرقمية.

وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، بالمهندس كريم بيبي تريكي وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائري والوفد المرافق له.

من جانبه قال المهندس كريم بيبي تريكي وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائري:" هنيئاً لمصر وشبابها بهذا الصرح الأكاديمي المرموق، لذلك سوف أبحث مع زميلي وزير التعليم العالي بالجزائر سبل انضمام طلاب من بلادنا للدراسة في جامعة مصر للمعلوماتية والاستفادة من إمكانياتها الكبيرة.

كما أكد المهندس كريم بيبي تريكي أن بلاده تمتلك تعليم متطور في هذا القطاع ويوجد بها المدرسة العليا للهندسة والتي تمد الغرب بالكفاءات. لافتا إلى أنهم سوف يفتتحون العام المقبل مدرسة عليا جديدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي لسد احتياجات سوق العمل بالتخصصات التي يتطلبها المستقبل، على غرار ما تم بتأسيس جامعة مصر للمعلوماتية المتخصصة.

وخلال اللقاء، الذي حضره السفير حميد شبيرة سفير دولة الجزائر بالقاهرة، والمهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية وقيادات الوزارتين، استعرضت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، إمكانيات الجامعة والبرامج الأكاديمية الحديثة والتخصصات المتقدمة التي تقدمها كلياتها الـ 4 (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم)، والتي تقدم 16 برنامج تعليمي متخصص لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، بالإضافة إلى نظام البنية التحتية الرقمية الذي تعمل به الجامعة، فضلاً عن المعامل البحثية المتضمنة أحدث الأجهزة التي توصل إليها العلم، والاتفاقيات المبرمة بينها وبين كبرى الجامعات المرموقة في العالم.

وأكدت الدكتورة ريم بهجت، أن الجامعة تهدف إلى تعزيز الشراكة والتكامل في منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات مع كافة مؤسسات القطاع المحلية والعالمية، لإرساء بنية رقمية أكثر كفاءة تواكب طموحات وأهداف رؤية واستراتيجية مصر 2030 والانجازات التي حققتها منذ إطلاقها والتي ترسخ قيم الاستثمار العلمي في الشباب كونهم قادة المستقبل.

كما بينت الدكتورة ريم بهجت، البرامج والتخصصات التي تقدمها الجامعة لتوطين وتوطيد قيم ومعاني الشمولية الرقمية وبناء مجتمع رقمي قابل للتعامل مع المستقبل بكل ما يتطلبه من إمكانيات وخبرات.

وأشارت الدكتورة ريم إلى أن الجامعة تعمل بدعم من وزارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنمية الكوادر الشبابية تكنولوجياً وريادة الأعمال الرقمية، مما يجعلهم مكون فاعل في مسيرة التنمية المستدامة. وأوضحت الدكتورة ريم استعداد جامعة مصر للمعلوماتية للتعاون العلمي والأكاديمي مع المؤسسات بجمهورية الجزائر الشقيقة، بالإضافة لمجالات دعم نمو الاقتصاد الرقمي والابتكار، إلى جانب تبادل الخبرات.

كما أهدت الدكتورة ريم بهجت درع الجامعة للمهندس كريم بيبي تريكي، بالإضافة لمجموعة من الطوابع التذكارية التي رسمها وصممها الدكتور أشرف زكي عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم، ليقوم بعد ذلك وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائري والوفد المرافق له بجولة تفقدية للجامعة ومشاهدة إمكانياتها.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمر المصري عميد كلية الهندسة، والدكتورة هدى مختار عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات، والدكتورة سماء طاهر عميد كلية تكنولوجيا الأعمال، والدكتور أشرف زكي عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم.



يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي: (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم)، وتقدم 16 برنامج تعليمي متخصص لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الالكترونيات والاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.