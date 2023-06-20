اصنعي كيكة فكتوريا بأسهل طريقة في منزلك

تعتبر كيكة فكتوريا من ألذ الحلويات، التي لها مذاق مختلفة ومميز لدي الكثيرين، ومن أسهل الوصفات التي يمكن صنعها، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير طبقات من الكيك المحشية بالمربى وكريمة الزبدة الخفيفة.

كيكة فكتوريا

مقادير كيكة فكتوريا

- لتحضير الكيك :

دقيق : 200 غم

حليب : 2 ملعقة كبيرة

الزبدة : 200 غم (لينة)

سكر : 200 غم

البيض : 4 حبات (مخفوق)

بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

خلاصة الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة

- لتحضير الحشوة :

سكر البودرة : 140 غرام

الزبدة : 100 غراماً (مقطعة مكعبات)

مربى الفراولة : 350 غراماً

- للتزيين :

سكر البودرة : حسب الرغبة

كيكة فكتوريا

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية وادهني قالبي كيك بالزبدة وغلفيهما بورق زبدة.

اخلطي الدقيق، والبيكنج باودر في وعاء.

اخفقي الزبدة مع السكر، ثم أضيفي البيض، والحليب، والفانيليا في وعاء.

اسكبي المزيج فوق المكونات الجافة، واخلطي جيداً لتحصلي على مزيج ناعم.

قسمي المزيح بطريقة متساوية بين القالبين واخبزيهما لـ20 دقيقة.

أخرجيهما من الفرن واتركيهما حتى يبردان.

لتحضير الحشوة: في وعاء، اخفقي الزبدة لتصبح ناعمة، ثم أضيفي السكر البودرة تدريجياً.

ادهني على قالب الكيك الأول مربى الفراولة ثم الكريمة وضعي فوقه قالب الكيك الثاني.

زيني بالسكر البودرة قبل التقديم.