ميسي .. موعد أول ظهور لنجم الأرجنتين مع إنتر ميامي الأمريكي

استطاع فريق إنتر ميامي الأمريكي من التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد نهاية تعاقده مع الفريق العاصمي خلال الموسم الماضي.

ويترقب عشاق كرة القدم العالمية ومحبي النجم الأرجنتيني موعد الظهور الأول لميسي مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي خلال الموسم المقبل.

وأوضح خورخي ماس، مالك إنتر ميامي، عن أول ظهور للأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الأمريكي.

كما أكد بإن لحظة وصول ميسي لإنتر ميامي ستكون تاريخية، خاصة وأن الجميع يرغب رؤية اللاعب داخل الملعب في أمريكا.

وشدد على أن الجميع سيتحدث عن كرة القدم الأمريكية قبل وصول ميسي وبعد وصوله، خاصة وأن اللاعب سيؤثر على خريطة كرة القدم في الولايات المتحدة.

تصريحات مالك إنتر ميامي

تحدث خورخي ماس، في تصريحات عبر صحيفة "ميامي هيرالد"، حيث قال: "ميسي سيظهر في أول ظهور له مع إنتر ميامي في يوم 21 يوليو المقبل أمام كروز أزول المكسيكي".

وتابع رئيس النادي الأمريكي تصريحاته: "لحظة وصول ميسي للنادي ستكون تاريخية، أظن أننا سنتحدث عن كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية ما قبل وبعد وصوله النجم الأرجنتيني".

وأضاف ماس تصريحاته: "عندي يقين راسخ بإننا يمكننا تعزيز منافسة الدوري في أمريكا لتكون بين أفضل بطولتين في العالم، أو الأفضل على الإطلاق".

وأختتم خورخي ماس تصريحاته: " ميسي سيصل إلى إلى إنتر ميامي من أجل حصد الألقاب والكؤوس، ولابد علينا جميعا استغلال هذه الفرصة".

تفاصيل فشل انتقال ميسي للهلال السعودي

فشل انتقال ميسي للهلال السعودي على الرغم العرض القوي الذي قدمته إدارة الزعيم للنجم الأرجنتيني خلال الفترة الماضية قبل انتقال اللاعب للدوري الأمريكي.

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن الهلال السعودي عرض على ميسي مليار و200 مليون يورو مقابل اللعب لمدة موسمين مع الهلال.

وأشارت التقارير إلى أن اصرار ميسي على رفض عرض جعل مسؤولي الفريق السعودي يرفعون المقابل المادي لمليار ونصف لكن لمدة 3 سنوات، لكن اللاعب رفض عرض الزعيم.

في سياق متصل، ترددت أنباء خلال الفترة الماضية بإن زوجة ميسي أنتونيلا تعد السبب وراء رفض ميسي اللعب للهلال، بعدما ضغطت على زوجها للانتقال للدوري الأمريكي، حيث ترغب في العيش في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.