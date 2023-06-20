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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

برشلونة يفاوض بايرن ميونيخ لضم كيميتش

جوشوا كيميتش
جوشوا كيميتش

دخل نادي برشلونة في مفاوضات مع إدارة نظيرتها في بايرن ميونيخ للحصول على خدمات اللاعب الألماني جوشوا كيميتش، لاعب وسط العملاق البافاري لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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كيميتش أفضل لاعب في الدوري الألماني

ينتهي عقد كيميتش مع بايرن ميونيخ في 30 يونيو من عام 2025، و يتبقى له موسمين مع العملاق البافاري .

برشلونة يرغب في ضم كيميتش 

يرغب برشلونة في دعم مركز وسط الملعب، و وضع عينه على اللاعب الألماني الدولي صاحب الـ 28 عام ليكون أفضل خيار لدعم وسط الميدان قبل الموسم المقبل، ولاستعادة البطولات لقلعة البلوجرانا.

كيميتش هو هدف رئيس لنادي برشلونة منذ موسمين تقريبًا ويرغب في الحصول على خدماته لدعم وسط الملعب، لكنما يعطل اتمام الصفقة هو المقابل المادي المطلوب مقابل بيع عقد الألماني و التي تصل قيمته التسويقية إلى 80 مليون يورو.

موقف بايرن ميونيخ من رحيل كيميتش

يرفض بايرن ميونيخ رحيل كيميتش عن الفريق في الفترة الحالية خاصة و أنه من أهم العناصر التي يعتمد عليها الفريق في الفترة الأخيره، بجانب مساهمته الكبيره في التتويج بلقب الدوري الألماني في الجولة الأخيره عن الموسم الماضي.

كيميتش مع بايرن ميونيخ في الموسم الماضي

حصل كيميتش على جائزة أفضل لاعب في الدوري ألماني بتصويت الجمهور، و جاء في المركز الأول بعد منافسة مع كل من جمال موسيالا زميله ببايرن ميونيخ، و جود بيلينجهام و رفائيل جاريرو ثنائي بوروسيا دورتموند.

تصويت الجمهور لكيميتش أفضل لاعب
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لعب جوشوا كيميتش مع بايرن ميونيخ في الدوري الألماني طوال مواجهات الموسم الماضي خلال 33 مباراة سجل فيها 5 أهداف، كما تمكن من صناعة 6 أهداف أخرى لزملائه، و تحصل على بطاقة صفراء لـ 4 مرات و بطاقة حمراء لمرة وحيدة و التي كانت عن طريق الانذار الثاني.

أما في دوري أبطال أوروبا فشارك جوشوا مع البايرن في 9 مواجهات، سجل هدف وحيد و تمكن من صناعة 3 أهداف أخرى، و حصل على بطاقة صفراء في 3 مرات.

 

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