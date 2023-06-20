فرص عمل خالية بمرتبات مجزية.. شروط التقديم

يبحث الكثيرون عن وظائف خالية بمرتبات مجزية تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، إذ أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن توفير عدة وظائف خالية.

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وظائف خالية 2023

توافر 85 فرصة وظائف خالية لحاملي المؤهلات المتوسطة وتتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا (حسب المهنة)، وذلك في التخصصات التالية:

- 25 شيف مطبخ، براتب بين 3500 جنيه حتى 15000 جنيه، خبرة من 3 إلى 12 عامًا.

- 25 شيف مشويات، براتب بين 3500 جنيه حتى 15000 جنيه، خبرة من 3 إلى 12 عامًا.

- 15 مضيف، من الجنسين، براتب يصل إلى 3200 جنيه.

- 10 كول سنتر، من الجنسين، براتب 3500 جنيه.

- 10 أستيوارد، براتب يبلغ 3200 جنيه.

وظائف خالية للشباب 2023

- 20 مدير مطعم – مؤهل عالي – خبرة 3:5 سنوات – السن 25:38 عامًا.

- 20 مساعد مدير مطعم – مؤهل عالي – خبرة 3:5 سنوات – السن 25:33 سنة.

- 20 مشرف مطعم – مؤهل عالي – خبرة 3:5 سنوات – السن 25:31 عامًا.

- 100 عضو فريق – طلبة وخريجين – السن 18:30 عامًا.

- 20 متلقي طلبات وكول سنتر – طلبة وخريجين – مؤهل عالي – السن 20:30 عامًا.

توفر عددًا من فرص الوظائف الخالية براتب 3250 جنيه، كما يحصل فيها المقبولين على تأمين إجتماعي وطبي وإجازات أسبوعية وسنوية وإقامة، وذلك للحاصلين على مؤهل عالي وفوق المتوسط وتتراوح أعمارهم بين 32 و35 عامًا، وجاءت التخصصات كالتالي:

- 100 عضو فريق.

- 20 شيف شواية.

- 10 عامل نظائف (لا يشترط القراءة).

وظائف خالية للشباب

وحدد الجهاز الوظائف المطلوبة بأحد سلاسل المطاعم الشهيرة وشروط التقديم عليها على النحو التالي:

-عضو فريق (السن من 18: 30 سنة - طلبة وخريجين - ذكور فقط).

- كول سنتر (السن من 19: 35 سنة - طلبة وخريجين مؤهلات عليا - ذكور فقط).

- مساعد مدير مطعم (السن من 25: 35 سنة - خريجين فقط - ذكور فقط).

- مشرف مطعم (السن من 22: 31 سنة - خريجين فقط - ذكور فقط).

أوضح الجهاز، أنه يجرى التواصل للراغبين في الاستفسار عن الوظائف المطلوبة عبر أرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198".

فرص عمل الشباب والرياضة

شروط التقديم

وتأتي الوظائف المعلنة في إحدى شركات البرمجيات، مع ضرورة توافر بعض الشروط المطلوبة في المتقدم لشغل الوظائف وتشمل مايلي:-

- تتواجد فرص العمل فى المعادي.

- أن يكون المتقدم لـ فرص عمل الشباب والرياضة حاصلا على درجة البكالوريوس.

- كما يشترط ألا يزيد عمر المتقدم عن 33 عام.

تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة

وتتضمن الوظائف المعلنة من قبل الإدارة المركزية لتمكين الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة عدد من التخصصات المطلوبة.

- الحاجة ألي مندوب مبيعات خارجي، يشترط من أجل التقديم أن تكون لديه خبرة 3 سنوات في نفس الوظيفة، كما يجب أن يكون على استعداد للسفر خارج مصر عند الحاجة.

- كما تشمل فرص العمل المعلنة وظيفية مبيعات عبر الهاتف، يجب أن يكونوا من خريجي كليات تجارة باللغة الإنجليزية أو BIS أو FMI، وأن يكون لديه خبرة عامين.

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة

- تكون ساعات العمل تصل إلى 8 ساعات يوميا.

- يحصل العاملين بالشركة علي يومين عطلة أسبوعية.

- تمنح الشركة للعاملين بها مرتبات مجزية.

- كما تمنح الشركة للعاملين بها عمولة.

- توفر الشركة للعاملين بها حوافز سنوية.

طريقة التقديم

ويمكن للراغبين في التقديم للوظائف المعلنة الدخول إلى الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، واختيار النموذج الخاص بوظائف المبيعات، ثم ملء البيانات المطلوبة.