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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وظائف خالية برواتب مجزية.. عمال غزل ونسيج وصباغة وتجهيز

وظائف خالية
وظائف خالية

 كشفت وزارة العمل، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب برواتب مجزية من 20 حتى 40 سنة، بإحدى شركات التريكو بالقليوبية.

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 وتتضمن فرص العمل المتاحة، الآتي:

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 10 عمال غزل ونسيج.

 الشروط:

  • أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلًا على مؤهل متوسط.
  • أن يتراوح عمره من 25 إلى 35 سنة.
  • أن تكون لديه خبرة سنتين.

 وظائف خالية برواتب مجزية:

 كما تحتاج الشركة، 10 عمال صباغة وتجهيز.

 الشروط:

-  أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلًا على مؤهل متوسط.

- أن يتراوح عمره من 20 إلى 40 سنة.

 - أن تكون لديه خبرة سنتين.

 وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في شارع بدوي محمود، مدينة بدر الصناعية، شبرا الخيمة، أو الاتصال على 44711507.

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