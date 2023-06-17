وظائف خالية برواتب مجزية.. عمال غزل ونسيج وصباغة وتجهيز

كشفت وزارة العمل، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب برواتب مجزية من 20 حتى 40 سنة، بإحدى شركات التريكو بالقليوبية.

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وتتضمن فرص العمل المتاحة، الآتي:

10 عمال غزل ونسيج.

الشروط:

أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلًا على مؤهل متوسط.

أن يتراوح عمره من 25 إلى 35 سنة.

أن تكون لديه خبرة سنتين.

وظائف خالية برواتب مجزية:

كما تحتاج الشركة، 10 عمال صباغة وتجهيز.

الشروط:

- أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلًا على مؤهل متوسط.

- أن يتراوح عمره من 20 إلى 40 سنة.

- أن تكون لديه خبرة سنتين.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في شارع بدوي محمود، مدينة بدر الصناعية، شبرا الخيمة، أو الاتصال على 44711507.