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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الحوار الوطني.. المنزلاوي: زيادة نسبة المكون المحلى سيساهم فى خلق فرص عمل

بوابة الوفد الإلكترونية

قال المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن توطين وتعميق التصنيع المحلى له أهمية مباشرة فى زيادة الإنتاج، ومن ثم فتح آفاق جديدة وكبيرة للتصدير، مطالبا الوصول بنسبة المكون المحلى ل 40% من المنتج الوطنى، خاصة فى الصناعات التى نمتلك المادة الخام لها.

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وأكد المنزلاوى، على أن زيادة نسبة المكون المحلى سيساهم بقوة فى خلق فرص عمل فتح أسواق جديدة، مشددا على ضرورة ربط الصناعة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، وامدادها بصناعات مغذية.

وشدد المنزلازي، علي ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى، قائلا:" القانون صدر منذ 8 سنوات ولم يفعل حتى الآن، لافتا إلى أن عدم دعم المنتج المحلى يجعل البعض يعزف عنه ويفضل المنتج المستورد بسبب فروق الشراء، ومن ثم يجب الوقوف على هذه الإشكالية لتطبيق القانون ودعم المنتج المحلى.

جاء ذلك خلال الجلسة المشتركة للجنة الصناعة والاستثمار الخاص بالحوار الوطنى، لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

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